Народный депутат Украины, глава финансового комитета ВРУ Даниил Геманцев сообщил 1 октября, что вместе со спикером Русланом Стефанчуком подал предложение в Госбюджет на 2026 год для ограничения уровня заработных плат чиновников лимитом 80 тыс. грн в месяц. При этом такое ограничение не будет распространяться на лиц, участвующих в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, добавил он.

В Раде шокированы: почему вы не протестовали против заморозки пенсий и против минимальных зарплат

Тем временем в сети прошел шквал возмущения по поводу такого вероятного решения. Блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил, что Гетманцев таким образом совершает диверсию против системы государственного управления.

"У нас и так госслужба непрестижна, и низкие зарплаты увеличивают коррупционные риски, а здесь Гетманцев вместе с главой ВР решили добить ее. Это действительно диверсия против государства. Иначе не назвать", – пишет Стерненко.

Гетманцев не стал терпеть такие сообщения и без называния фамилий ответил Стерненко.

"Один профессиональный инфо-сказочник зачем-то придумал очередной фейк вроде того, что защита украинского языка является фашизмом. В этот раз возмутился моей поправкой по ограничению зарплат госслужащих в войну на уровне 80 тысяч гривен. Примечательно, что до этого активист не был замечен в возмущении против замораживания минимальных пенсий и зарплат обычных граждан, не требовал индексации выплат военным. А тут проснулся, назвав государственную службу не престижной и, сведя служение обществу к деньгам", – пишет нардеп.

По словам главы финансового комитета ВРУ, государственная служба сама по себе является престижной. Независимо от того, получаешь ли ты зарплату до 80 тыс., как получает большинство государственных служащих, или более 80 тыс.

"Во время войны для государственных служащих, которые приносили присягу служению украинскому народу, доход не должен быть основным или даже преобладающим мотиватором. И на 80 тысяч гривен можно достойно прожить, особенно, учитывая, что подавляющее большинство государственных служащих и граждан зарабатывают гораздо меньше. Жаль, что этот инфлюэнсер таких вещей не знает и не понимает", – добавляет Гетманцев.

