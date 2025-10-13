У Верховній Раді лунають заклики до підвищення зарплати вчителям. Проте народний депутат Дмитро Разумков наголошує, що за освітян згадали лише напередодні виборів. За словами нардепа, насправді "підвищення" — це неправда та подвійні стандарти.

У Раді обурені: вчителям — обіцянки, собі — мільярди

"По-перше, це не підвищення зарплат. Фактично, йдеться про премії, які закладаються лише на цей рік. А чи будуть вони наступного року? Не факт. Якщо вибори відбудуться — можливо, щось і перепаде. Якщо ні — знову забудуть. По-друге, про те, як влада "дбає" про педагогів, розповідають ті депутати, які минулого року забрали у них понад 4,5 тисячі гривень, підвищивши податки на 3,5%! Це ті самі, хто виділяв 20 мільярдів гривень на “Вовину тисячу” замість того, щоб збільшити зарплати вчителям хоча б на 20%", – наголошує нардеп.

За його словами, після таких "турбот" не дивно, що українських вчителів стає все менше — вони виїжджають туди, де їхня праця і знання справді цінуються. Вивозять і дітей, бо скоро їх не буде кому навчати.

"Якщо депутати справді турбуються про вчителів, то, сподіваюся, вони підтримають правки “Розумної Політики” до бюджету на 2026 рік, які передбачають реальне підвищення зарплат педагогам, а не чергову піар-акцію. Вони точно цього заслуговують — як і військові, і медики. Але поки влада не забуває лише про себе, закладаючи мільярди на утримання Офісу Президента, телемарафон і “стратегічні комунікації”!" – додає Разумков.

