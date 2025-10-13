В Верховной Раде раздаются призывы к повышению зарплаты учителям. Однако народный депутат Дмитрий Разумков отмечает, что о педагогах вспомнили только накануне выборов. По словам нардепа, на самом деле "повышение" – это неправда и двойные стандарты.

В Раде возмущены: учителям - обещания, себе - миллиарды

"Во-первых, это не повышение зарплат. Фактически речь идет о премиях, которые закладываются только на этот год. А будут ли они в следующем году? Не факт. Если выборы состоятся — возможно, что-нибудь и перепадет. Если нет – снова забудут. Во-вторых, о том, как власть "заботится" о педагогах, рассказывают те депутаты, которые в прошлом году забрали у них более 4,5 тысяч гривен, повысив налоги на 3,5%! Это те же, кто выделял 20 миллиардов гривен на "Вовину тысячу" вместо того, чтобы увеличить зарплаты учителям хотя бы на 20% ", – отмечает нардеп.

По его словам, после таких "забот" неудивительно, что украинских учителей становится все меньше — они уезжают туда, где их труд и знание действительно ценятся. Вывозят и детей, потому что скоро их некому будет учить.

"Если депутаты действительно беспокоятся об учителях, то, надеюсь, они поддержат правки "Разумной Политики" в бюджет на 2026 год, которые предусматривают реальное повышение зарплат педагогам, а не очередную пиар-акцию. Они точно этого заслуживают как военные, так и медики. Но пока власти не забывают только о себе, закладывая миллиарды на содержание Офиса Президента, телемарафон и "стратегические коммуникации"! " – добавляет Разумков.

