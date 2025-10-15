У Раді хапаються за голову: яка катастрофа загрожує всім регіонам України

Росія значно посилила обстріли енергетичних об'єктів України. І попри запевнення, що Україна готова до зими та посилення обстрілів, ворог досягає своєї мети.

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що уряд має відзвітувати, як насправді захистили об’єкти критичної інфраструктури. Також, за його словами, потрібно провести аудит витрачених коштів. За його словами, сьогодні фактично всі регіони нашої держави живуть під загрозою блекауту.

“Водночас, влада продовжує повторювати: “Усе добре, ми готові до зими”. Це правда, бо себе вони точно не залишать без світла, тепла і води. Чого не скажеш про всю країну”, — наголосив політик.

За словами нардепа, ще з літа були попередження, що ворог робитиме все, щоб знищити нашу енергосистему і газову інфраструктуру. І, на жаль, як зазначив нардеп, йому це вдається — десь частково, а десь і повністю.

“Хоча на “захист” об’єктів критичної інфраструктури було витрачено мільярди гривень платників податків. То де ж цей “захист”, якщо після кожного обстрілу цілі регіони залишаються без світла?!”, — зауважив Разумков.

Політик зазначив, що з іншими народними депутатами звернулися до прем’єр-міністра з вимогою надати розгорнуту інформацію про те:

- скільки коштів було витрачено на захист критичної інфраструктури;

- які саме об’єкти були захищені, які з них надалі були знищені або пошкоджені,

- скільки було витрачено на відновлення таких об’єктів.

“Ця інформація не може бути “таємною”: українці мають знати з якою ефективністю витрачаються їхні кошти! Після цього має бути проведений тотальний аудит і притягнення до відповідальності тих, хто допустив марнотратство або корупцію при захисті критичної інфраструктури!”, — резюмував народний депутат.

