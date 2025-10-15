В Раде хватаются за голову: какая катастрофа грозит всем регионам Украины

Россия значительно усилила обстрелы энергетических объектов Украины. И несмотря на уверения, что Украина готова к зиме и усилению обстрелов, враг достигает своей цели.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что правительство должно отчитаться, как действительно защитили объекты критической инфраструктуры. Также, по его словам, нужно провести аудит израсходованных средств. По его словам, сегодня фактически все регионы нашего государства живут под угрозой блэкаута.

"В то же время, власть продолжает повторять: "Все хорошо, мы готовы к зиме". Это правда, потому что себя они точно не оставят без света, тепла и воды. Чего не скажешь обо всей стране", — подчеркнул политик.

По словам нардепа, еще с лета были предупреждения, что враг будет делать все, чтобы уничтожить нашу энергосистему и газовую инфраструктуру. И, к сожалению, как отметил нардеп, ему это удается – где-то частично, а где-то и полностью.

"Хотя на "защиту" объектов критической инфраструктуры были потрачены миллиарды гривен налогоплательщиков. Так где же эта "защита", если после каждого обстрела целые регионы остаются без света?!", — отметил Разумков.

Политик отметил, что с другими народными депутатами обратились к премьер-министру с требованием предоставить развернутую информацию о том:

- сколько средств было израсходовано на защиту критической инфраструктуры;

- какие именно объекты были защищены, какие из них были уничтожены или повреждены,

– сколько было потрачено на восстановление таких объектов.

"Эта информация не может быть "тайной": украинцы должны знать, с какой эффективностью тратятся их средства! После этого должен быть проведен тотальный аудит и привлечение к ответственности тех, кто допустил расточительство или коррупцию при защите критической инфраструктуры!", — резюмировал народный депутат.

