logo

BTC/USD

111463

ETH/USD

4057.11

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы В Раде хватаются за голову: какая катастрофа грозит всем регионам Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: какая катастрофа грозит всем регионам Украины

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что Кабмин должен отчитаться о защите критической инфраструктуры

15 октября 2025, 17:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия значительно усилила обстрелы энергетических объектов Украины. И несмотря на уверения, что Украина готова к зиме и усилению обстрелов, враг достигает своей цели.

В Раде хватаются за голову: какая катастрофа грозит всем регионам Украины

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что правительство должно отчитаться, как действительно защитили объекты критической инфраструктуры. Также, по его словам, нужно провести аудит израсходованных средств. По его словам, сегодня фактически все регионы нашего государства живут под угрозой блэкаута.

"В то же время, власть продолжает повторять: "Все хорошо, мы готовы к зиме". Это правда, потому что себя они точно не оставят без света, тепла и воды. Чего не скажешь обо всей стране", — подчеркнул политик.

По словам нардепа, еще с лета были предупреждения, что враг будет делать все, чтобы уничтожить нашу энергосистему и газовую инфраструктуру. И, к сожалению, как отметил нардеп, ему это удается – где-то частично, а где-то и полностью.

"Хотя на "защиту" объектов критической инфраструктуры были потрачены миллиарды гривен налогоплательщиков. Так где же эта "защита", если после каждого обстрела целые регионы остаются без света?!", — отметил Разумков.

Политик отметил, что с другими народными депутатами обратились к премьер-министру с требованием предоставить развернутую информацию о том:

- сколько средств было израсходовано на защиту критической инфраструктуры;

- какие именно объекты были защищены, какие из них были уничтожены или повреждены,

– сколько было потрачено на восстановление таких объектов.

"Эта информация не может быть "тайной": украинцы должны знать, с какой эффективностью тратятся их средства! После этого должен быть проведен тотальный аудит и привлечение к ответственности тех, кто допустил расточительство или коррупцию при защите критической инфраструктуры!", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, изменит ли настроения украинцев зима без тепла, света и газа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4428
Теги:

Новости

Все новости