У приватних клініках помирають пацієнти: ЗМІ про трагедії в Одесі та Києві

Скандал в Одесі навколо приватної клініки набирає обертів. Відомо про нову трагедію, яка сталася після лікування у медичному закладі.

Лікарям клініки “Одрекс”, як повідомляють журналісти видання “Коротко.про”, уже було оголошено про підозри у справі про смерть пацієнта. Тепер ЗМІ пише про нову трагічну історію — одеситка розповіла про смерть своєї матері після лікування у цій клініці.

Хто має відповідати за смерть пацієнтки

Жінка, як повідомляють журналісти, емоційно розповіла про поведінку лікаря Віталія Русакова, якому раніше було вручено підозру за статтею 140 КК України — "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. За словами жінки, під час судових засідань Русаков сміється, фотографується та демонструє браслет на нозі, призначений судом як міра контролю.

“Він усміхається, доки ми втрачаємо близьких. Це блюзнірсько. Це неповага до кожної сім'ї, яка пережила трагедію через цю клініку”, — цитує слова одеситки видання.

Жінка, як повідомили журналісти, зазначає, що постраждалих від дій лікарів “Одрексу” дуже багато, але багато хто боїться говорити. Вона просить лише одного — справедливого розслідування та покарання винних, щоб в Одесі більше не вмирали люди через недбальство та байдужість.

У такій ситуації журналісти видання ставлять логічне питання: чому головного лікаря та керівництво клініки досі не усунуто з посад. Адже, як зазначають, саме вони несуть персональну відповідальність за організацію медичного процесу та дії підлеглих. Це підтверджують і юристи — пояснюють, що керівник зобов'язаний забезпечувати контроль за дотриманням усіх медичних протоколів і стандартів. Якщо цього не сталося, відповідальність лежить на ньому.

“Правозахисники вимагають від Міністерства охорони здоров'я та прокуратури дати правову оцінку діям адміністрації клініки та призупинити діяльність лікарів, щодо яких ведеться слідство”, — пише ЗМІ.

Трагедія у столичній приватній клініці

Днями стало відомо про смерть пацієнтки у Києві. Журналісти зазначають, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру за статтею 140 КК України 50-річному пластичному хірургу. Причина — загибель 28-річної пацієнтки. Вона, за даними ЗМІ, померла прямо під час операції з імплантації сідниць в одній із приватних клінік на Подолі.

“Слідство встановило, що під час хірургічного втручання у пацієнтки різко впав артеріальний тиск та зупинилося серце. Попри проведені реанімаційні дії, врятувати її життя не вдалося. Результати судово-медичної експертизи показали, що під час операції лікар використовував розчин Кляйна, в якому замість дозволеного лідокаїну застосовувався інший препарат — лонгокаїн, причому у дозуванні, що значно перевищує допустиму норму”, — пише видання.

До того ж, як з'ясувалося, вказаний препарат взагалі не був внесений до медичної документації. А це, як пише видання, є грубим порушенням протоколів та стандартів.

За даними прокуратури, як зазначають журналісти, ці дії, а також інші порушення медичних протоколів спричинили смерть пацієнтки. Хірургу загрожує до п'яти років позбавлення волі, а також заборона на медичну практику на строк до п'яти років.

