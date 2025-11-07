В частных клиниках умирают пациенты: СМИ о трагедиях в Одессе и Киеве

Скандал в Одессе вокруг частной клиники набирает обороты. Известно о новой трагедии, которая произошла после лечения в медицинском учреждении.

Частная клиника "Одрекс". Фото из открытых источников

Врачам клиники "Одрекс", как сообщают журналисты издания "Коротко.про", уже было объявлено о подозрениях по делу о смерти пациента. Теперь СМИ пишет о новой трагической истории — одесситка рассказала о смерти своей матери после лечения в этой клинике.

Кто должен отвечать за смерть пациентки

Женщина, как сообщают журналисты, эмоционально рассказала о поведении врача Виталия Русакова, которому ранее было вручено подозрение по статье 140 УК Украины — "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. По словам женщины, во время судебных заседаний Русаков смеется, фотографируется и демонстрирует браслет на ноге, назначенный судом как мера контроля.

"Он улыбается, пока мы теряем близких. Это кощунственно. Это неуважение к каждой семье, которая пережила трагедию из-за этой клиники", — цитирует слова одесситки издание.

Женщина, как сообщили журналисты, отмечает, что пострадавших от действий врачей "Одрекса" очень много, но многие боятся говорить. Она просит только одного — справедливого расследования и наказания виновных, чтобы в Одессе больше не умирали люди из-за халатности и безразличия.

В такой ситуации журналисты издания задают логичный вопрос: почему главный врач и руководство клиники до сих пор не отстранены от должностей. Ведь как отмечают, именно они несут персональную ответственность за организацию медицинского процесса и действия подчиненных. Это подтверждают и юристы – объясняют, что руководитель обязан обеспечивать контроль за соблюдением всех медицинских протоколов и стандартов. Если это не произошло, ответственность лежит на нем.

"Правозащитники требуют от Министерства здравоохранения и прокуратуры дать правовую оценку действиям администрации клиники и приостановить деятельность врачей, в отношении которых ведется следствие", — пишет СМИ.

Трагедия в столичной частной клинике

На днях стало известно о смерти пациентки в Киеве. Журналисты отмечают, что Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении по статье 140 УК Украины 50-летнему пластическому хирургу. Причина — гибель 28-летней пациентки. Она, по данным СМИ, скончалась прямо во время операции по имплантации ягодиц в одной из частных клиник на Подоле.

Следствие установило, что во время хирургического вмешательства у пациентки резко упало артериальное давление и остановилось сердце. Несмотря на реанимационные действия, спасти ее жизнь не удалось. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что во время операции врач использовал раствор Кляйна, в котором вместо разрешенного лидокаина применялся другой препарат – лонгокаин, причем в дозировке значительно превышающей допустимую норму”, — пишет издание.

К тому же, как выяснилось, этот препарат вообще не был внесен в медицинскую документацию. А это, как пишет издание, грубое нарушение протоколов и стандартов.

По данным прокуратуры, как отмечают журналисты, эти действия, а также другие нарушения медицинских протоколов повлекли смерть пациентки. Хирургу грозит до пяти лет лишения свободы, а также запрет на медицинскую практику сроком до пяти лет.

