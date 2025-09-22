Нардепи хапаються за голову: в українських лікарнях погіршаться умови

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В уряді анонсували збільшення зарплат у медичній сфері, однак ці зміни торкнуться не всіх.
Лікарня. Ілюстративне фото
Народний депутат України Данило Гетманцев розповів, які працівники не отримають збільшені зарплати та як це вплине на ситуацію в лікарнях. Політик нагадав, що в Кабміні анонсували збільшення фінансування для первинної та екстреної допомоги, що дозволить збільшити зарплати у цих сферах. Тоді як стаціонарні заклади, за його словами, отримуватимуть фінансування за надання медичних послуг в рамках програми медичних гарантій на рівні 2025 року.
Гетманцев нагадав, що після медичної реформи оплата праці медперсоналу закладів охорони здоров’я залежить саме від надходжень коштів НСЗУ за договорами на медичні послуги.
Навіть, за його словами, за наявності галузевих “гарантій” МОЗ для окремих категорій медиків, наприклад, лікар не менше 20 тис. грн, а середній персонал — не менше 13,5 тис. грн, молодші медичні сестри та медсестри загальної практики так і залишалися без значних надбавок. Політик пояснив, якщо коштів не вистачає, то зарплати можуть бути лише на рівні мінімальної.
До того ж часто оплата праці молодшої медсестри, як пояснив політик, і досі залежить від тарифної сітки або добрих намірів керівництва закладу та відстає від середньої зарплати в економіці мінімум на 40–50%.
І якщо, за його словами, така робота оплачується на рівні 7-13 тис. грн після сплати податків, то що має мотивувати людей залишатись.
Політик зазначив, що у багатьох регіонах вже зараз гострий дефіцит медичних фахівців. Наступного року, припустив він, ситуація лише погіршиться.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що буде зі світлом та газом взимку на думку нардепів.