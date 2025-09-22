Нардепи хапаються за голову: в українських лікарнях погіршаться умови

В уряді анонсували збільшення зарплат у медичній сфері, однак ці зміни торкнуться не всіх.

Народний депутат України Данило Гетманцев розповів, які працівники не отримають збільшені зарплати та як це вплине на ситуацію в лікарнях. Політик нагадав, що в Кабміні анонсували збільшення фінансування для первинної та екстреної допомоги, що дозволить збільшити зарплати у цих сферах. Тоді як стаціонарні заклади, за його словами, отримуватимуть фінансування за надання медичних послуг в рамках програми медичних гарантій на рівні 2025 року.

“Тому, якщо видатки не враховують інфляцію та зростання потреб в умовах війни, для закладів стане справжнім викликом як закупівля ліків, так і оплата праці медиків”, — пояснив нардеп.

Гетманцев нагадав, що після медичної реформи оплата праці медперсоналу закладів охорони здоров’я залежить саме від надходжень коштів НСЗУ за договорами на медичні послуги.

“І часто керівники закладів, що розташовані у громадах з невеликим місцевим бюджетом, повинні балансувати між витратами на захищені статті, тобто зарплатою та закупівлею ліків, які фінансуються з одного “кошика”. Коли надходження від НСЗУ або місцевого бюджету не збільшуються пропорційно, вимушеним заходом стає обмеження фонду оплати праці (премії, надбавки, навіть ставки)”, — зауважив він.

Навіть, за його словами, за наявності галузевих “гарантій” МОЗ для окремих категорій медиків, наприклад, лікар не менше 20 тис. грн, а середній персонал — не менше 13,5 тис. грн, молодші медичні сестри та медсестри загальної практики так і залишалися без значних надбавок. Політик пояснив, якщо коштів не вистачає, то зарплати можуть бути лише на рівні мінімальної.

До того ж часто оплата праці молодшої медсестри, як пояснив політик, і досі залежить від тарифної сітки або добрих намірів керівництва закладу та відстає від середньої зарплати в економіці мінімум на 40–50%.

“При цьому рівень навантаження на цей персонал колосальний. Вони забезпечують прибирання приміщень, контролюють санітарний стан, допомагають пацієнтам у догляді, виконують транспортування хворих, надають суттєву допомогу медсестрам і лікарям. Саме від них залежить чистота у закладах охорони здоров’я та догляд за пацієнтами”, — пояснив Гетманцев.

І якщо, за його словами, така робота оплачується на рівні 7-13 тис. грн після сплати податків, то що має мотивувати людей залишатись.

Політик зазначив, що у багатьох регіонах вже зараз гострий дефіцит медичних фахівців. Наступного року, припустив він, ситуація лише погіршиться.

“Поставте собі питання: чи хотіли б ви лікуватися в лікарні, де бракує чистоти, а на елементарну допомогу після операції доводиться чекати годинами? Уряд мусить зробити якісний і реальний обрахунок вартості медичних послуг в Україні. Маємо шанувати гідність наших медиків, не забуваючи вкотре і про молодших медичних фахівців”, — підсумував політик.

