Нардепы хватаются за голову: в украинских больницах ухудшатся условия

Кречмаровская Наталия
В правительстве анонсировали увеличение зарплат в медицинской сфере, однако эти изменения коснутся не всех.
Больница. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал, какие работники не получат увеличенные зарплаты и как это повлияет на ситуацию в больницах. Политик напомнил, что в Кабмине анонсировали увеличение финансирования для первичной и экстренной помощи, что позволит увеличить зарплаты в этих сферах. В то время как стационарные учреждения, по его словам, будут получать финансирование за предоставление медицинских услуг в рамках программы медицинских гарантий на уровне 2025 года.
Гетманцев напомнил, что после медицинской реформы оплата труда медперсонала здравоохранительных учреждений зависит именно от поступлений средств НСЗУ по договорам на медицинские услуги.
Даже, по его словам, при наличии отраслевых "гарантий" Минздрава для отдельных категорий медиков, например врач не менее 20 тыс. грн, а средний персонал — не менее 13,5 тыс. грн, младшие медицинские сестры и медсестры общей практики так и оставались без значительных надбавок. Политик объяснил, что если средств не хватает, то зарплаты могут быть на уровне минимальной.
К тому же часто оплата труда младшей медсестры, как пояснил политик, до сих пор зависит от тарифной сетки или благих намерений руководства заведения и отстает от средней зарплаты в экономике минимум на 40–50%.
И если, по его словам, такая работа оплачивается на уровне 7-13 тыс. грн после уплаты налогов, то, что должно мотивировать людей оставаться.
Политик отметил, что во многих регионах уже сейчас острый дефицит медицинских специалистов. В следующем году, предположил он, ситуация только усугубится.
