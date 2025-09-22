Нардепы хватаются за голову: в украинских больницах ухудшатся условия

В правительстве анонсировали увеличение зарплат в медицинской сфере, однако эти изменения коснутся не всех.

Больница. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал, какие работники не получат увеличенные зарплаты и как это повлияет на ситуацию в больницах. Политик напомнил, что в Кабмине анонсировали увеличение финансирования для первичной и экстренной помощи, что позволит увеличить зарплаты в этих сферах. В то время как стационарные учреждения, по его словам, будут получать финансирование за предоставление медицинских услуг в рамках программы медицинских гарантий на уровне 2025 года.

"Поэтому если расходы не учитывают инфляцию и рост потребностей в условиях войны, для заведений станет настоящим вызовом как закупка лекарств, так и оплата труда медиков", — пояснил нардеп.

Гетманцев напомнил, что после медицинской реформы оплата труда медперсонала здравоохранительных учреждений зависит именно от поступлений средств НСЗУ по договорам на медицинские услуги.

"И часто руководители заведений, которые расположены в громадах с небольшим местным бюджетом, должны балансировать между расходами на защищенные статьи, т.е. зарплатой и закупкой лекарств, которые финансируются из одной "корзины". Когда поступления от НСЗУ или местного бюджета не увеличиваются пропорционально, вынужденной мерой становится ограничение фонда оплаты труда (премии, надбавки, даже ставки)”, — заметил он.

Даже, по его словам, при наличии отраслевых "гарантий" Минздрава для отдельных категорий медиков, например врач не менее 20 тыс. грн, а средний персонал — не менее 13,5 тыс. грн, младшие медицинские сестры и медсестры общей практики так и оставались без значительных надбавок. Политик объяснил, что если средств не хватает, то зарплаты могут быть на уровне минимальной.

К тому же часто оплата труда младшей медсестры, как пояснил политик, до сих пор зависит от тарифной сетки или благих намерений руководства заведения и отстает от средней зарплаты в экономике минимум на 40–50%.

"При этом уровень нагрузки на этот персонал колоссальный. Они обеспечивают уборку помещений, контролируют санитарное состояние, помогают пациентам в уходе, выполняют транспортировку больных, оказывают существенную помощь медсестрам и врачам. Именно от них зависит чистота в здравоохранениях и уход за пациентами", — пояснил Гетманцев.

И если, по его словам, такая работа оплачивается на уровне 7-13 тыс. грн после уплаты налогов, то, что должно мотивировать людей оставаться.

Политик отметил, что во многих регионах уже сейчас острый дефицит медицинских специалистов. В следующем году, предположил он, ситуация только усугубится.

"Задайте себе вопрос: хотели бы вы лечиться в больнице, где не хватает чистоты, а элементарной помощи после операции приходится ждать часами? Правительство должно сделать качественный и реальный расчет стоимости медицинских услуг в Украине. Должны уважать достоинство наших медиков, не забывая еще и о младших медицинских специалистах", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет со светом и газом зимой по мнению нардепов.



