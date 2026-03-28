У підрозділі «Скеля» прокоментували резонансні випадки смерті бійців

У полку «Скеля» відреагували на повідомлення про смерті військових від пневмонії та заперечили порушення в наданні медичної допомоги

28 березня 2026, 00:14
Ткачова Марія

Керівництво підрозділу "Скеля" прокоментувало інформацію про смерті військовослужбовців від пневмонії, заявивши, що медична допомога надавалася своєчасно, а перевірки не виявили порушень у діях медиків.

«Скеля» про загибель бійців

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, у підрозділі також наголосили, що прив’язувати випадки захворювання до конкретної військової частини є безпідставним.

За словами представників полку, у частині випадків у військових були супутні захворювання, які могли вплинути на перебіг хвороби.

Окремо у підрозділі прокоментували смерть військовослужбовця Віталія Салтана. 

Згідно з офіційною інформацією, його було своєчасно евакуйовано до медичного закладу, однак він помер через шість днів після госпіталізації.

Раніше повідомлялося, що чоловіка мобілізували 26 січня, а вже через місяць він помер у лікарні. Після прибуття до підрозділу він захворів і мав симптоми, зокрема високу температуру, кашель і біль у вухах.

Лікарі визначили причиною смерті пневмонію, резистентну до більшості антибіотиків.

Водночас родина загиблого вважає, що за умови своєчасного реагування та належної медичної допомоги його можна було врятувати.

Наразі ситуація викликає суспільний резонанс і потребує подальшого з’ясування всіх обставин.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні фіксують зростання випадків туберкульозу, що, за словами фахівців, пов’язано з наслідками повномасштабного російського вторгнення.
Як зазначив лікар-пульмонолог Ростислав Любевич, значну роль у погіршенні ситуації відіграла міграція інфікованих пацієнтів зі східних регіонів до інших частин країни, зокрема на Харківщину, у центральні та західні області. Додатковим фактором стало масове скупчення людей у підвалах, бомбосховищах та бліндажах. Такі умови сприяють швидкому поширенню інфекції та обміну бактеріями між людьми.



Джерело: https://t.me/svoboda_radio/44514
