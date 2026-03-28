В подразделе «Скала» прокомментировали резонансные случаи смерти бойцов

Ткачова Марія
Руководство подразделения "Скала" прокомментировало информацию о смертях военнослужащих от пневмонии, заявив, что медицинская помощь оказывалась своевременно, а проверки не выявили нарушений в действиях медиков.
«Скала» о гибели бойцов
Как передает корреспондентка Радио Свобода , в подразделении также подчеркнули, что привязывать случаи заболевания к конкретной воинской части безосновательно.
По словам представителей полка, в части случаев у военных были сопутствующие заболевания, которые могли повлиять на течение болезни.
Отдельно в подразделении прокомментировали смерть военнослужащего Виталия Салтана.
Согласно официальной информации, он был своевременно эвакуирован в медицинское учреждение, однако он умер через шесть дней после госпитализации.
Ранее сообщалось, что мужчину мобилизовали 26 января, а уже через месяц он скончался в больнице. По прибытии в подразделение он заболел и имел симптомы, в том числе высокую температуру, кашель и боль в ушах.
Врачи определили причиной смерти пневмонию, резистентную к большинству антибиотиков.
В то же время семья погибшего считает, что при своевременном реагировании и надлежащей медицинской помощи его можно было спасти.
Пока ситуация вызывает общественный резонанс и требует дальнейшего выяснения всех обстоятельств.