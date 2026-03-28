Главная Новости Общество Скандалы В подразделе «Скала» прокомментировали резонансные случаи смерти бойцов
В подразделе «Скала» прокомментировали резонансные случаи смерти бойцов

В полку «Скала» отреагировали на сообщения о смертях военных от пневмонии и отрицали нарушения в оказании медицинской помощи

28 марта 2026, 00:14
Автор:
Ткачова Марія

Руководство подразделения "Скала" прокомментировало информацию о смертях военнослужащих от пневмонии, заявив, что медицинская помощь оказывалась своевременно, а проверки не выявили нарушений в действиях медиков.

В подразделе «Скала» прокомментировали резонансные случаи смерти бойцов

«Скала» о гибели бойцов

Как передает корреспондентка Радио Свобода , в подразделении также подчеркнули, что привязывать случаи заболевания к конкретной воинской части безосновательно.

По словам представителей полка, в части случаев у военных были сопутствующие заболевания, которые могли повлиять на течение болезни.

Отдельно в подразделении прокомментировали смерть военнослужащего Виталия Салтана.

Согласно официальной информации, он был своевременно эвакуирован в медицинское учреждение, однако он умер через шесть дней после госпитализации.

Ранее сообщалось, что мужчину мобилизовали 26 января, а уже через месяц он скончался в больнице. По прибытии в подразделение он заболел и имел симптомы, в том числе высокую температуру, кашель и боль в ушах.

Врачи определили причиной смерти пневмонию, резистентную к большинству антибиотиков.

В то же время семья погибшего считает, что при своевременном реагировании и надлежащей медицинской помощи его можно было спасти.

Пока ситуация вызывает общественный резонанс и требует дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине фиксируют рост случаев туберкулеза, что, по словам специалистов, связано с последствиями полномасштабного российского вторжения.
Как отметил врач-пульмонолог Ростислав Любевич, значительную роль в ухудшении ситуации сыграла миграция инфицированных пациентов из восточных регионов в другие части страны, в частности на Харьковщину, в центральные и западные области. Дополнительным фактором стало массовое скопление людей в подвалах, бомбоубежищах и блиндажах. Такие условия способствуют быстрому распространению инфекции и обмену бактериями людей.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/svoboda_radio/44514
