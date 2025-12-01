У нардепа “Слуги народу” знайшли необгрунтовані активи: що відомо

Рубрики
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що вимагають визнати необґрунтованими активи народного депутата України на понад 8 млн грн.
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Прокурор САП заявив до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, що були оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України.
Зазначається, що після купівлі цих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України.
У Центрі протидії корупції повідомили, що йдеться про народного депутата від “Слуги Народу” Сергія Литвиненка.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Київській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів на потреби військових. В Офісі генерального прокурора зазначили, що директору підприємства в Київській області повідомлено про підозру за постачання неякісної військової форми на 1,7 млн грн.