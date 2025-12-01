У нардепа “Слуги народу” знайшли необгрунтовані активи: що відомо

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що вимагають визнати необґрунтованими активи народного депутата України на понад 8 млн грн.

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Прокурор САП заявив до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, що були оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України.

“Встановлено, що упродовж 2020-2021 років неофіційні водії народного обранця і пов’язане з ним приватне товариство придбали у приватну власність три люксові автомобілі Toyota Land Cruiser 200, 2020 р.в., BMW 730LD, 2020 р.в., та BMW Х5, 2020 р.в., загальною вартістю понад 8,6 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після купівлі цих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України.

“Провівши аналіз доходів та видатків представника влади та членів його сім’ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання вказаних транспортних засобів необґрунтованими активами та стягнення їх вартості в дохід держави”, — зазначили в САП.

У Центрі протидії корупції повідомили, що йдеться про народного депутата від “Слуги Народу” Сергія Литвиненка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Київській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів на потреби військових. В Офісі генерального прокурора зазначили, що директору підприємства в Київській області повідомлено про підозру за постачання неякісної військової форми на 1,7 млн грн.



