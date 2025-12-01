У нардепа "Слуги народа" нашли необоснованные активы: что известно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что требуют признать необоснованными активы народного депутата Украины более чем на 8 млн грн.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Прокурор САП заявил в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов, оформленных на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины.
Отмечается, что после покупки этих активов их использовало должностное лицо. При этом получил допуск для заезда на территорию Верховной Рады Украины.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что речь идет о народном депутате от "Слуги Народа" Сергее Литвиненко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киевской области разоблачили схему хищения бюджетных средств на нужды военных. В Офисе генерального прокурора отметили, что директору предприятия в Киевской области поставлено в известность о подозрении за поставку некачественной военной формы на 1,7 млн грн.