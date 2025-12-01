У нардепа "Слуги народа" нашли необоснованные активы: что известно

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что требуют признать необоснованными активы народного депутата Украины более чем на 8 млн грн.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Прокурор САП заявил в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов, оформленных на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины.

“Установлено, что в течение 2020-2021 годов неофициальные водители народного избранника и связанное с ним частное общество приобрели в частную собственность три люксовых автомобиля Toyota Land Cruiser 200, 2020 г.в., BMW 730LD, 2020 г.в. и BMW Х5, 2020 г.в., общей стоимостью свыше 8,6 млн грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после покупки этих активов их использовало должностное лицо. При этом получил допуск для заезда на территорию Верховной Рады Украины.

"Проведя анализ доходов и расходов представителя власти и членов его семьи, установлена невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов. Ввиду этого прокурор САП обратился в суд с иском о признании указанных транспортных средств необоснованными активами и взыскании их стоимости в доход государства", — отметили в САП.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что речь идет о народном депутате от "Слуги Народа" Сергее Литвиненко.

