Головна Новини Суспільство Скандали У "Міс Фінляндії" забрали корону конкурсу краси після одного скандального фото
commentss НОВИНИ Всі новини

У "Міс Фінляндії" забрали корону конкурсу краси після одного скандального фото

22-річну Сару Дзафце позбавили титулу "Міс Фінляндія" після фото, яке визнали расистським.

18 грудня 2025, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot

У Фінляндії розгорівся гучний скандал після того, як 22-річну Сару Дзафце позбавили титулу конкурсу краси "Міс Фінляндія". Причиною стало її фото, опубліковане в соцмережах, яке багато користувачів сприйняли як расистське.

У "Міс Фінляндії" забрали корону конкурсу краси після одного скандального фото

Сару Дзафце позбавили титулу "Міс Фінляндія". Фото: AP

На скандальному фото Сара Дзафце пальцями підтягує кутики очей, щоб таким чином імітувати східні риси обличчя. Саме ж фото фінська модель підписала словами: "Обідаю з китайцем".

Світлина Сари Дзафце швидко поширилося в мережі та спричинила скандал не лише у Фінляндії, але й за її межами, зокрема обурення висловили жителі Японії, Китаю та Південної Кореї.

У ”Міс Фінляндії” забрали корону конкурсу краси після одного скандального фото - фото 2

Сару Дзафце позбавили титулу "Міс Фінляндія" після фото, яке визнали расистським. Фото: AP

Користувачі у соцмережі назвали жест "Міс Фінляндії" знущанням з азійців та прикладом расових стереотипів. Скандал вплинув на авіакомпанію Finnair, де вказали, що зіткнулися з негативною реакцією та закликами до туристів бойкотувати Фінляндію.

Ситуацію прокоментував прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, заявивши, що подібні жести є "бездумними та необачними" й шкодять міжнародній репутації країни. До обговорення долучилися й інші політики, які засудили поведінку Дзафце. 

Однак були ті, хто підтримав фінську модель. Двоє депутатів правої партії "Істинні фіни" опублікували фото з аналогічним жестом на знак підтримки Дзафце. Проте після хвилі критики вони видалили свої фото та перепросили.

У ”Міс Фінляндії” забрали корону конкурсу краси після одного скандального фото - фото 2

Сару Дзафце позбавили титулу "Міс Фінляндія". Фото: AP

Сама Сара Дзафце пояснила, що жест був реакцією на головний біль, а образливий підпис нібито додав її друг без згоди. Вона публічно перепросила за свій вчинок. Проте у соцмережах вибачення Дзафце визнали нещирими, зокрема через те, що вони були опубліковані лише фінською мовою.

Організатори конкурсу краси заявили, що прийняли "важке, але необхідне" рішення та позбавили Сару Дзафце титулу "Міс Фінляндія". Корону передали першій віцеміс Тарі Лехтонен.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що найкрасивішу жінку світу звинуватили в брехні.

Також "Коментарі" писали про скандал навколо "Міс Росія-2025". У мережу злили фото переможниці до пластичних втручань.



Джерело: https://people.com/miss-finland-stripped-of-her-title-after-racist-social-media-post-11868211
