Найкрасивішу жінку світу звинуватили в брехні: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Найкрасивішу жінку світу звинуватили в брехні: що сталося

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2025" Фатіма Бош опинилася в центрі судового конфлікту.

4 грудня 2025, 12:50
Міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт-2025" опинився в центрі гучного скандалу. Його переможницю, мексиканку Фатіму Бош, звинувачують у поширенні неправдивої інформації про керівництво конкурсу. Організатор "Міс Всесвіт" Нават Іцарагрісіл подав офіційну скаргу, заявивши, що коментарі найкрасивішою жінки світу були наклепом та завдали шкоди його репутації.

Найкрасивішу жінку світу звинуватили в брехні: що сталося

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2025" Фатіма Бош. Фото: REUTERS

Конфлікт на конкурсі краси "Міс Всесвіт" розгорівся після інциденту, який стався 4 листопада. За словами Бош, віцепрезидент тайського представництва конкурсу краси підвищив на неї голос, звинувативши у пропуску спонсорських подій та небажанні публікувати рекламний контент у соцмережах. Модель стверджує, що під час суперечки Іцарагрісіл перебивав її та образив назвавши "дурепою".

Однак організатори заперечують слова Фатіми Бош. 

"Міс Мексика помилково стверджувала, що пан Нават назвав її "дурепою", хоча насправді сказав "шкода". Відеодокази доступні. Вона так і не виправила хибне звинувачення, яке завдало значної шкоди репутації пана Навата та спровокувало низку загострень протягом 74-го конкурсу "Міс Всесвіт"", — йдеться в заяві організаторів.

Попри це, Бош продовжувала розповідати журналістам свою версію подій, що, за словами організаторів, спричинило хвилю непорозумінь.

Найкрасивішу жінку світу звинуватили в брехні: що сталося - фото 2

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2025" Фатіма Бош. Фото: instagram.com/fatimaboschfdz/

Найкрасивішу жінку світу звинуватили в брехні: що сталося - фото 2

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2025" Фатіма Бош. Фото: instagram.com/fatimaboschfdz/

Фатіма Бош здобула титул "Міс Всесвіт-2025", через що її почали називати найкрасивішою жінкою у світі. Після фіналу конкурсу організатори опублікували нову заяву. У ній вони повторили, що жодних образ від Іцарагрісіла не було, а переможниця, знаючи про наявні докази, все одно не вибачилася та продовжила наполягати на власній версії.

Україну цього року на конкурсі представляла Софія Ткачук.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що учасниця конкурсу краси "Міс Всесвіт" впала зі сцени та була винесена на ношах.

Також "Коментарі" писали, що українка вразила на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2025" сильним костюмом.



