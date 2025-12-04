Самую красивую женщину мира "Мисс Вселенную-2025" обвинили во лжи: что произошло

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2025" оказался в центре громкого скандала. Его победительницу, мексиканку Фатиму Бош, обвиняют в распространении ложной информации о руководстве конкурса. Организатор "Мисс Вселенная" Нават Ицарагрисил подал официальную жалобу, заявив, что комментарии самой красивой женщины мира были клеветой и нанесли ущерб его репутации.

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2025" Фатима Бош. Фото: REUTERS

Конфликт на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" разгорелся после инцидента, произошедшего 4 ноября. По словам Бош, вице-президент тайского представительства конкурса красоты повысил на нее голос, обвинив в пропуске спонсорских событий и нежелании публиковать рекламный контент в соцсетях. Модель утверждает, что во время спора Ицарагрисил перебивал ее и обидел назвав "дурой".

Однако организаторы отрицают слова Фатимы Бош.

"Мисс Мексика ошибочно утверждала, что господин Нават назвал ее "дурой", хотя на самом деле сказал "жаль". Видеодоказательства доступны. Она так и не исправила ошибочное обвинение, которое нанесло значительный ущерб репутации господина Навата и спровоцировало ряд обострений в течение 74-го конкурса "Мисс Вселенная"", — говорится в заявлении организаторов.

Несмотря на это, Бош продолжала рассказывать журналистам свою версию событий, что, по словам организаторов, повлекло за собой волну недоразумений.

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2025" Фатима Бош. Фото: instagram.com/fatimaboschfdz/

Фатима Бош получила титул "Мисс Вселенная-2025", из-за чего ее стали называть самой красивой женщиной в мире. После финала конкурса организаторы опубликовали новое заявление. В нем они повторили, что никаких оскорблений от Ицарагрисила не было, а победительница, зная об имеющихся доказательствах, все равно не принесла извинения и продолжила настаивать на собственной версии.

Украину в этом году на конкурсе представляла София Ткачук.

