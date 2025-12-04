Самую красивую женщину мира "Мисс Вселенную-2025" обвинили во лжи: что произошло

Рубрики
Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2025" оказался в центре громкого скандала. Его победительницу, мексиканку Фатиму Бош, обвиняют в распространении ложной информации о руководстве конкурса. Организатор "Мисс Вселенная" Нават Ицарагрисил подал официальную жалобу, заявив, что комментарии самой красивой женщины мира были клеветой и нанесли ущерб его репутации.
Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2025" Фатима Бош. Фото: REUTERS
Конфликт на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" разгорелся после инцидента, произошедшего 4 ноября. По словам Бош, вице-президент тайского представительства конкурса красоты повысил на нее голос, обвинив в пропуске спонсорских событий и нежелании публиковать рекламный контент в соцсетях. Модель утверждает, что во время спора Ицарагрисил перебивал ее и обидел назвав "дурой".
Однако организаторы отрицают слова Фатимы Бош.
Несмотря на это, Бош продолжала рассказывать журналистам свою версию событий, что, по словам организаторов, повлекло за собой волну недоразумений.
Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2025" Фатима Бош. Фото: instagram.com/fatimaboschfdz/
Фатима Бош получила титул "Мисс Вселенная-2025", из-за чего ее стали называть самой красивой женщиной в мире. После финала конкурса организаторы опубликовали новое заявление. В нем они повторили, что никаких оскорблений от Ицарагрисила не было, а победительница, зная об имеющихся доказательствах, все равно не принесла извинения и продолжила настаивать на собственной версии.
Украину в этом году на конкурсе представляла София Ткачук.
