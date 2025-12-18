logo

В "Мисс Финляндии" забрали корону конкурса красоты после одного скандального фото
commentss НОВОСТИ Все новости

В "Мисс Финляндии" забрали корону конкурса красоты после одного скандального фото

22-летнюю Сару Дзафце лишили титула "Мисс Финляндия" после фото, которое признали расистским.

18 декабря 2025, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot

В Финляндии разгорелся громкий скандал после того, как 22-летнюю Сару Дзафце лишили титула конкурса красоты "Мисс Финляндия". Причиной стало ее фото, опубликованное в соцсетях, которое многие пользователи восприняли как расистское.

В "Мисс Финляндии" забрали корону конкурса красоты после одного скандального фото

Сару Дзафце лишили титула "Мисс Финляндия". Фото: AP

На скандальном фото Сара Дзафце пальцами подтягивает углы глаз, чтобы имитировать таким образом восточные черты лица. Фото финская модель подписала словами: "Обедаю с китайцем".

Фотография Сары Дзафце быстро распространилась в сети и вызвала скандал не только в Финляндии, но и за ее пределами, в частности возмущение выразили жители Японии, Китая и Южной Кореи.

В ”Мисс Финляндии” забрали корону конкурса красоты после одного скандального фото - фото 2

Сару Дзафце лишили титула "Мисс Финляндия" после фото. Фото: AP

Пользователи в соцсети назвали жест "Мисс Финляндии" издевательством над азиатами и примером расовых стереотипов. Скандал оказал влияние на авиакомпанию Finnair, где указали, что столкнулись с негативной реакцией и призывами к туристам бойкотировать Финляндию.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, заявив, что подобные жесты "бездумны и опрометчивы" и вредят международной репутации страны. К обсуждению присоединились и другие политики, осудившие поведение Дзафце.

Однако были те, кто поддержал финскую модель. Два депутата правой партии "Истинные финны" опубликовали фото с аналогичным жестом в знак поддержки Дзафце. Но, после волны критики они удалили свои фото и извинились.

В ”Мисс Финляндии” забрали корону конкурса красоты после одного скандального фото - фото 2

Сару Дзафце лишили титула "Мисс Финляндия". Фото: AP

Сама Сара Дзафце объяснила, что жест был реакцией на головные боли, а оскорбительную подпись якобы добавил друг без ее согласия. Она публично извинилась за свой поступок. Однако в соцсетях извинения Дзафце признали неискренними, в том числе из-за того, что они были опубликованы только на финском языке.

Организаторы конкурса красоты заявили, что приняли "трудное, но необходимое" решение и лишили Сару Дзафце титула "Мисс Финляндия". Корону передали первой вице-мисс Таре Лехтонен.

Источник: https://people.com/miss-finland-stripped-of-her-title-after-racist-social-media-post-11868211
