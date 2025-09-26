Після двох скандальних інтерв’ю коміка Віктора Розового і його колишньої дружини Ольги Мерзлікіної, де вони дуже відверто розповіли про своє розлучення, стосунки, в тому числі і інтимні, коментар з цього приводу дала і відома українська блогерка та волонтерка Олена Мандзюк у подкасті Василя Тимошенка.

У мене немає табу: Мандзюк прокоментувала сексуальні бажання Віктора Розового

"Колишня дружина Розового сказала, що він пропонував напісяти їй в рот. Питання: які в тебе табу в сексі", – спитав Тимошенко.

"Мені такого ніхто не пропонував. Але мені здається, що коли люди кохають один одного, коли це з почуттями, то в них просто неперевершений секс і ніяких табу немає. Ну мені так здається. Всі якісь такі "новинки" певно, обговорюються, це завжди можна обговорити, підготуватись якось. Але коли ти от прям кохаєш, мені здається, що з людиною навіть цікаво щось спробувати часом новеньке. Це якесь таке різноманіття. І напевно якихось таких табу, щоб мені пропонували, а я така: "О боже, ні, я такого не зроблю чи я не хочу" в мене такого не було", – зазначила Мандзюк.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома українська блогерка потрапила у черговий скандал, привернувши своєю заявою увагу ще одного нардепа. Олена Мандзюк заявила, що у місті Харкові багато ждунів та довбо**бів, чим викликала реакцію нардепа Максима Бужанського, який назвав її дивною жінкою.

Також "Коментарі" писали, що комік "Ліги Сміху" та ветеран російсько-української війни, який отримав важке поранення на фронті, Віктор Розовий дав інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, яке вже викликало масу обурень у мережі та стало скандальним.