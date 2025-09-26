После двух скандальных интервью комика Виктора Розового и его бывшей супруги Ольги Мерзликиной, где они очень откровенно рассказали о своем разводе, отношениях, в том числе и интимных, комментарий по этому поводу дала и известная украинская блогерша и волонтер Елена Мандзюк в подкасте Василия Тимошенко.

У меня нет табу: Мандзюк прокомментировала сексуальные желания Виктора Розового

"Бывшая жена Розового сказала, что он предлагал написать ей в рот. Вопрос: какие у тебя табу в сексе", – спросил Тимошенко.

"Мне такого никто не предлагал. Но мне кажется, что когда люди любят друг друга, когда это с чувствами, то у них просто непревзойденный секс и никаких табу нет. Ну, мне так кажется. Все какие-то "новинки" наверняка обсуждаются, это всегда можно обсудить, подготовиться как-то. Но когда ты вот прямо любишь, мне кажется, что с человеком даже интересно что-то попробовать порой новенькое. Это какое-то разнообразие. И наверняка каких-нибудь табу, чтобы мне предлагали, а я такая: "О боже, нет, я такого не сделаю или я не хочу" у меня такого не было", – отметила Мандзюк.

