

















Відома українська блогерка потрапила у черговий скандал, привернувши своєю заявою увагу ще одного нардепа. Олена Мандзюк заявила, що у місті Харкові багато ждунів та довбо**бів, чим викликала реакцію нардепа Максима Бужанського, який назвав її дивною жінкою.

«Харків – місто ждунів і довбо**бів»: відома блогерка Мандзюк знову потрапила у скандал

Так, у подкасті Василя Тимошенка одна з найвідоміших українських блогерок, волонтерка та громадська діячка Олена Мандзюк зазначила, що у місті Харків має багатьох друзів, які стали на захист під час російської агресії.

"Харків прекрасне місто, в мене ж безліч друзів знайомих із Харкова і це ті люди, які стояли в обороні Харкова", — сказала Мандзюк.

Разом із тим, блогерка звернула увагу, що частина місцевого населення продемонструвала пасивність.

"Але, також це місто ждунів і довбо**бів. І всі місцеві знають, що це правда", — підкреслила вона.

"Коли я приїжджала і ми роздавали допомогу, а вони чекали там Росію, наприклад, а не мене з тими пакунками. Таке вони прямо про це говорили: а от, коли ми були під окупацією Росії, то нам кращий продуктовий кошик давали", — зазначила Мандзюк.

Своїм токсичним висловом Мандзюк викликала реакцію нардепа Максима Бужанського, який написав:

"Уся країна знає, що Харків – це місто героїв. З першого дня повномасштабної війни, і кожну її годину.

Місто, кожному жителю якого ми всі нескінченно зобов'язані за те, що вони живуть там, працюють, захищають Харків, наповнюють його своїм життям, не дають ворогові розтоптати і зім'яти, платять за це своєю кров'ю та кров'ю своїх близьких.

Це знає вся країна, окрім цієї дивної жінки, яка постійно шукає об'єкт для своєї ненависті, для хайпа на цій ненависті, і щоразу вибирає вкрай невдало, то дітей, то харків'ян.

Що ж, нехай буде соромно тим, хто дарує їй лайки за таке.

Харків'яни, ми з вами, вами пишаємось і вам вдячні за ваші стійкість та мужність", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Олена Мандзюк потрапила у скандал, через який багато рекламодавців відмовляються від її послуг.

Так, конфлікт з народним депутатом Олексієм Гончаренком у неї почався після її допису в Instagram, в якому йшлося, що її діти нібито можуть побити того, хто спілкується російською мовою й у цьому, мовляв, немає жодної проблеми.

"Мої діти можуть і відпи*дити дитину, яка говорить мовою терористів. В чому проблема?" — написала блогерка у коментарях до публікації, яку після розголосу вже відредагувала.

Поліція відкрила проти неї провадження за за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України — умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.