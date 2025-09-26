

















Известная украинская блогерша попала в очередной скандал, привлекая своим заявлением внимание еще одного нардепа. Елена Мандзюк заявила, что в городе Харькове много ждунов и долбо*бов, чем вызвала реакцию нардепа Максима Бужанского, который назвал ее странной женщиной.

«Харьков – город ждунов и долбо*бов»: известная блогерша Мандзюк снова попала в скандал

Так, в подкасте Василия Тимошенко одна из самых известных украинских блогерш, волонтер и общественный деятель Елена Мандзюк отметила, что в городе Харьков у нее много друзей, которые стали на защиту во время российской агрессии.

"Харьков прекрасный город, у меня ведь множество друзей знакомых из Харькова и это те люди, которые стояли в обороне Харькова", — сказала Мандзюк.

Вместе с тем, блогерша обратила внимание, что часть местного населения продемонстрировала пассивность.

"Но, также это город ждунов и долбо * бов . И все местные знают, что это правда", — подчеркнула она.

"Когда я приезжала и мы раздавали помощь, а они ждали там Россию, например, а не меня с этими пакетами. Так они прямо об этом говорили: а вот, когда мы были под оккупацией России, то нам лучшую продуктовую корзину давали", — отметила Мандзюк.

Своим токсическим высказыванием Мандзюк вызвала реакцию нардепа Максима Бужанского, который написал:

"Вся страна знает, что Харьков это город героев. С первого дня полномасштабной войны, и каждый её час. Город, каждому жителю которого мы все бесконечно обязаны за то, что они живут там, работают, защищают Харьков, наполняют его своей жизнью, не дают врагу растоптать и скомкать, платят за это своей кровью и кровью своих близких. Это знает вся страна, кроме этой странной женщины, которая всё время ищет объект для своей ненависти, для хайпа на этой ненависти, и каждый раз выбирает крайне неудачно, то детей, то харьковчан. Что ж, пусть будет стыдно тем, кто дарит ей лайки за вот такое. Харьковчане, мы с вами, вами гордимся и вам благодарны за ваши стойкость и мужество", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Елена Мандзюк попала в скандал, из-за которого многие рекламодатели отказываются от ее услуг.

Так, конфликт с народным депутатом Алексеем Гончаренко у нее начался после ее сообщения в Instagram, в котором говорилось, что ее дети якобы могут избить того, кто общается на русском языке и в этом, мол, нет никакой проблемы.

"Мои дети могут и отпи*дить ребенка, говорящего на языке террористов. В чем проблема?" — написала блогер в комментариях к публикации, которую после огласки уже отредактировала.

Полиция открыла против нее производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины — умышленные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.