У Києві в одному з відділень ПриватБанку відмовили в оформленні виплат 20-річному ветерану війни, який лишився повністю без рук та ніг, через те, що він не зміг потримати картку біля обличчя, як цього потребує процедура.

У Києві 20-річного солдата без кінцівок не змогли обслугувати у банку: у Раді обурені

Про це повідомила командир Патронатної служби "Янголи", офіцер ЦВС 3 ОШБр Олена Толкачова.

"20-річний солдат. На війну пішов у 18. У районі Ізюмського на Харківщині втратив усі кінцівки. Високі ампутації. Ідейний, тримається. Медичний куратор нашої служби привезла його у ПриватБанк відновити картку — на неї мають надійти державні виплати. Телефон із картками був втрачений у бою. Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27-А дістає готову картку і каже: візьміть її в руки і потримайте біля обличчя для фото. У людини немає рук. Немає рук — немає картки. Тримати картку іншій людині "не можна"", – розповіла Толкачова.

За її словами, поранений вирішив чекати на протез руки, що може затягнутися на місяці, а може і рік. При цьому лишився без виплат, на які має повне право.

У Верховній Раді відреагували на резонансну подію. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев наголосив, що зробить все для того, щоб у фінансових установах буд не формаьний підхід, а людський.

"Хочу від імені фінансової системи держави вибачитися перед військовим з інвалідністю, якому відмовили у відкритті банківського рахунку через формальну й нелюдську вимогу. А також перед усіма людьми, які на собі відчули недоліки роботи системи. Уже мав розмову з керівництвом Національного банку. Такі ситуації неприпустимі. Буде проведена робота, щоб вони не повторилися. Не інструкції, а люди, не формальний, а людський підхід — ось що має бути в основі роботи банківської системи. Зроблю все залежне від мене, щоб так і було", – наголосив нардеп.

Його колега Максим Бужанський заявив, що саме ті, хто має руки та ноги завдяки воїнам, які їх втратили, мають стати для ветеранів тими кінцівками та допомагати в усьому.

"Ми погано пояснюємо суспільству, що ті, хто втратив руки на війні, користуватимуться руками тих, хто їх зберіг. Завдяки їм. Потрібно буде лагодити кран і відчиняти двері, нести сумку і піднімати по сходах дитячу коляску, бігати за продуктами, і допомагати відкрити консервну банку, яку і двома руками не завжди відкриєш, складно, коли жодної. І це назавжди тепер, на все життя. Коли я говорю ми, це не про владу, це про кожного з нас, хто розуміє, що руки в нього залишилися завдяки тим, хто втратив свої", – наголосив політик.

