В Киеве 20-летнего солдата без конечностей не смогли обслужить в банке: в Раде возмущены

В Киеве в одном из отделений ПриватБанка отказали в оформлении выплат 20-летнему ветерану войны, который остался полностью без рук и ног, из-за того, что он не смог подержать карточку у лица, как этого требует процедура.

В Киеве 20-летнего солдата без конечностей не смогли обслуживать в банке: в Раде возмущены

Об этом сообщила командир Патронатной службы "Ангелы" , офицер ЦВС 3 ОШБр Елена Толкачева.

"20-летний солдат. На войну пошел в 18. В районе Изюмского в Харьковской области потерял все конечности. Высокие ампутации. Идейный, держится. Медицинский куратор нашей службы привезла его в ПриватБанк восстановить карту — на нее должны поступить государственные выплаты. Телефон с карточками был потерян в бою. Менеджер в отделении на проспекте Берестейском, 27-А получает готовую карточку и говорит: возьмите ее в руки и подержите у лица для фото. У человека нет рук. Нет рук – нет карты. Держать карточку другому человеку нельзя", – рассказала Толкачева.

По ее словам, раненый решил ждать протез руки, что может затянуться на месяцы, а может и год. При этом остался без выплат, на которые он имеет полное право.

В Верховной Раде отреагировали на резонансное событие. Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев подчеркнул, что сделает все для того, чтобы в финансовых учреждениях был не формальный подход, а человеческий.

"Хочу от имени финансовой системы государства извиниться перед военным с инвалидностью, которому отказали в открытии банковского счета из-за формального и бесчеловечного требования. А также перед всеми людьми, которые испытали на себе недостатки работы системы. Уже разговаривал с руководством Национального банка. Такие ситуации недопустимы. Будет проделана работа, чтобы они не повторились. Не инструкции, а люди, не формальный, а человеческий подход, вот что должно быть в основе работы банковской системы. Сделаю все зависимое от меня, чтобы так и было", – подчеркнул нардеп.

Его коллега Максим Бужанский заявил, что именно те, кто имеет руки и ноги благодаря потерявшим их воинам, должны стать для ветеранов теми конечностями и помогать во всем.

"Мы плохо объясняем обществу, что те, кто потерял руки на войне, будут пользоваться руками тех, кто их сохранил. Благодаря им. Нужно будет чинить кран и открывать дверь, нести сумку и поднимать по ступенькам детскую коляску, бегать за продуктами, и помогать открыть консервную банку, которую и двумя-то руками не всегда откроешь, сложно, когда ни одной. И это навсегда теперь, на всю жизнь. Когда я говорю мы, это не про власть, это про каждого из нас, кто понимает, что руки у него остались благодаря тем, кто потерял свои", – подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада готовит масштабную реформу системы льготного проезда.