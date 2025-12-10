У Франції — скандал у серці культури: працівники Лувру йдуть у страйк після крадіжки Корони та затоплення єгипетської бібліотеки

У Парижі 15 грудня розпочнеться безстроковий страйк працівників Лувру — найбільшого та одного з найвідвідуваніших музеїв світу. Про це офіційно повідомили профспілки, які виступили з жорсткою заявою про "неприйнятні умови праці", що загрожують і колективу, і мільйонам туристів. Про це повідомляє Еuronews.

Працівники Лувру оголосили безстроковий страйк через погані умови праці та зберігання експонатів

Причиною страйку стала серія інцидентів, які, за словами працівників, лише підкреслюють глибоку кризу всередині установи. Зокрема, 19 жовтня в музеї сталася резонансна крадіжка коштовностей Французької корони, що поставила під сумнів ефективність системи безпеки.

Але, як зазначають профспілки, це був лише "верхівка айсберга".

Затоплення, аварії та закриті зали: що відбувається в Луврі

Наприкінці листопада в музеї прорвало водопровід, внаслідок чого затоплено бібліотеку відділу єгиптології — частина рідкісних праць зазнала пошкоджень. Адміністрація пообіцяла замінити труби наступного року, однак профспілки вважають ситуацію неприпустимою.

Паралельно закрито кілька підсобних приміщень і одну з виставкових галерей через виявлені пошкодження балок перекриття. Працівники зазначають, що через хронічну нестачу персоналу та технічні проблеми доводиться обмежувати доступ до частини експозицій, що псує враження відвідувачів.

Вимоги страйкарів

Профспілки вимагають від міністерства культури Франції терміново виділити кошти на: модернізацію технічної інфраструктури музею, посилення системи охорони, збільшення штату персоналу та прозорий аудит умов зберігання експонатів.

У листі до міністерки культури Рашиди Даті працівники вказали, що ситуація в Луврі "досягла критичної межі", а дії керівництва не відповідають масштабу проблем.

Наразі туристичні оператори попереджають про можливі труднощі для відвідувачів з 15 грудня. Якщо страйк триватиме, музей може частково або повністю припинити обслуговування гостей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про обставини затоплення у Луврі залу з єгиптології.