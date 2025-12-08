Потоп у Луврі: підтверджено пошкодження сотень експонатів, ситуація критична

У Луврі визнали факт побутової аварії, яка спричинила часткову "повінь" у бібліотеці єгиптології та пошкодила кілька сотень експонатів. Про це повідомило агентство AFP, посилаючись на коментар заступника головного адміністратора музею Франсіса Штейнбока.

У Луврі підтвердили «потоп»: пошкоджено сотні історичних документів, але обіцяють повне відновлення

Інцидент стався увечері 26 листопада — близько 20:45, коли у вентиляційній системі бібліотеки сталося помилкове відкриття застарілого клапана. Витік води був пов’язаний із гідравлічною мережею, яка забезпечує обігрів та вентиляцію, — вона вже давно була відімкнена і мала бути замінена восени 2026 року в рамках планових ремонтів.

Найбільше постраждала наукова документація та журнали з єгиптології, датовані кінцем ХІХ – початком ХХ століття. За словами адміністрації, постраждало близько 300–400 одиниць. Втім, Франсіс Штейнбок наголосив: "Йдеться не про унікальні артефакти, а про матеріали, що використовувалися для досліджень. Вони будуть відновлені та повернуться до експозиції після ретельного сушіння".

Попри заспокійливі заяви, у музеї вже почалося внутрішнє розслідування, яке має з’ясувати точні обставини інциденту. Водночас адміністрація обіцяє посилити заходи безпеки, аби подібні ситуації не повторювалися.

Нагадаємо, Лувр вже фігурував у скандальних заголовках у жовтні цього року. Тоді з галереї Аполлона було викрадено коштовності Наполеона та імператриці Євгенії, частину яких зловмисники загубили під час втечі. Чотирьох підозрюваних у справі затримали, однак більшість цінностей досі не знайшли.

