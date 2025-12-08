Потоп в Лувре: подтверждено повреждение сотен экспонатов, ситуация критическая

В Лувре признали факт бытовой аварии, которая повлекла за собой частичное "наводнение" в библиотеке египтологии и повредила несколько сотен экспонатов. Об этом сообщило агентство AFP , ссылаясь на комментарий заместителя главного администратора музея Франсиса Штейнбока.

В Лувре подтвердили «потоп»: повреждены сотни исторических документов, но обещают полное восстановление

Инцидент произошел вечером 26 ноября около 20:45, когда в вентиляционной системе библиотеки произошло ошибочное открытие устаревшего клапана. Утечка воды была связана с гидравлической сетью, которая обеспечивает обогрев и вентиляцию — она уже давно была отключена и должна была быть заменена осенью 2026 года в рамках плановых ремонтов.

Больше всего пострадала научная документация и журналы по египтологии, датируемые концом XIX – началом ХХ века. По словам администрации, пострадало около 300–400 единиц . Впрочем, Франсис Штейнбок подчеркнул: "Речь идет не об уникальных артефактах, а о материалах, которые использовались для исследований. Они будут восстановлены и вернутся в экспозицию после тщательной сушки".

Несмотря на умиротворяющие заявления, в музее уже началось внутреннее расследование , которое должно выяснить точные обстоятельства инцидента. В то же время, администрация обещает усилить меры безопасности, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Напомним, Лувр уже фигурировал в скандальных заглавиях в октябре этого года. Тогда из галереи Аполлона были похищены драгоценности Наполеона и императрицы Евгении , часть которых злоумышленники потеряли во время бегства. Четырех подозреваемых по делу задержали, однако большинство ценностей до сих пор не нашли.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что одно из самых редких императорских яиц Фаберже, легендарное "Зимнее яйцо", было продано на аукционе Christie's в Лондоне за рекордные 30,2 млн долларов.