Во Франции скандал в сердце культуры: работники Лувра идут в забастовку после кражи Короны и затопления египетской библиотеки

В Париже 15 декабря начнется бессрочная забастовка работников Лувра — крупнейшего и одного из самых посещаемых музеев мира. Об этом официально сообщили профсоюзы, выступившие с жестким заявлением о "неприемлемых условиях труда", угрожающих и коллективу, и миллионам туристов. Об этом сообщает Euronews.

Работники Лувра объявили бессрочную забастовку из-за плохих условий труда и хранения экспонатов

Причиной стачки стала серия инцидентов, которые, по словам работников, лишь подчеркивают глубокий кризис внутри учреждения. В частности, 19 октября в музее произошла резонансная кража драгоценностей Французской короны , что поставило под вопрос эффективность системы безопасности.

Но, как отмечают профсоюзы, это была только "верхушка айсберга".

Затопления, аварии и закрытые залы: что происходит в Лувре

В конце ноября в музее прорвало водопровод , в результате чего затоплена библиотека отдела египтологии — часть редких работ получила повреждения. Администрация пообещала заменить трубы на следующий год, однако профсоюзы считают ситуацию недопустимой.

Параллельно закрыто несколько подсобных помещений и одна из выставочных галерей из-за обнаруженных повреждений балок перекрытия. Работники отмечают, что из-за хронической нехватки персонала и технических проблем приходится ограничивать доступ к части экспозиций , что портит впечатление посетителей.

Требования забастовщиков

Профсоюзы требуют от министерства культуры Франции срочно выделить средства на модернизацию технической инфраструктуры музея, усиление системы охраны, увеличение штата персонала и прозрачный аудит условий хранения экспонатов.

В письме к министерке культуры Рашиды Дате работники указали, что ситуация в Лувре "достигла критического предела", а действия руководства не соответствуют масштабу проблем.

Туристические операторы предупреждают о возможных трудностях для посетителей с 15 декабря. Если забастовка будет продолжена, музей может частично или полностью прекратить обслуживание гостей.

Напомним, портал "Комментарии" писал об обстоятельствах затопления в Лувре зала по египтологии.