У Єврокомісії відреагували на обшуки в Єрмака: що кажуть у Брюсселі

Обшуки НАБУ і САП у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, показують, що в Україні справді діють антикорупційні органи, й вони належним чином виконують свою роботу.

Єврокомісія. Фото: з відкритих джерел

Таку позицію ЄС висловили речники Єврокомісії Паула Піньо та Ґійом Мерсьє, повідомляє Суспільне.

"Ми розуміємо, що тривають розслідування, і ми дуже поважаємо ці розслідування, які показують, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу", — зазначила Піньо.

Її колега Ґійом Мерсьє наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою вимогою до України у контексті вступу до ЄС. Тому Брюссель продовжує уважно стежити за ситуацією.

"Це точно показує, що антикорупційні органи насправді існують і мають можливість функціонувати. Боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу країни до ЄС. Це вимагає постійних зусиль і потужного потенціалу для боротьби з корупцією. Це — ключовий елемент, який ми також розглядаємо в нашому звіті про розширення, опублікованому кілька тижнів тому", — сказав речник Єврокомісії.

Як повідомляв портал "Коментарі", вранці 28 листопада стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Зокрема, журналісти "УП" повідомили, що їм вдалося зафіксувати на відео, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше у ЗМІ та від представників українського політикуму поширювалися повідомлення про те, що на так званих "плівках Міндіча" за масштабною корупцією фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП та НАБУ, і це нібито може бути Андрій Єрмак.