В Еврокомиссии отреагировали на обыски у Ермака: что говорят в Брюсселе

Обыски НАБУ и САП у руководителя Офиса президента Андрея Ермака показывают, что в Украине действительно действуют антикоррупционные органы, и они должным образом выполняют свою работу.

Еврокомиссия. Фото: из открытых источников

Такую позицию ЕС высказали представители Еврокомиссии Паула Пиньо и Гийом Мерсье, сообщает Общественное.

"Мы понимаем, что продолжаются расследования, и мы очень уважаем эти расследования, которые показывают, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу", — отметила Пиньо.

Ее коллега Гийом Мерсье подчеркнул, что борьба с коррупцией является ключевым требованием к Украине в контексте вступления в ЕС. Поэтому Брюссель продолжает пристально смотреть за ситуацией.

Это точно показывает, что антикоррупционные органы на самом деле существуют и имеют возможность функционировать. Борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления страны в ЕС. Это требует постоянных усилий и мощного потенциала для борьбы с коррупцией. Это ключевой элемент, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, опубликованном несколько недель назад.

Как сообщал портал "Комментарии", утром 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале. В частности, журналисты сообщили, что им удалось зафиксировать на видео, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее в СМИ и от представителей украинского политикума распространялись сообщения о том, что на так называемых "пленках Миндича" по масштабной коррупции фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам относительно атак на САП и НАБУ, и это якобы может быть Андрей Ермак.