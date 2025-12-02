У 16-й серії другого сезону серіалу "Слуга народу" глядачі помітили дуже неоднозначний момент: колишній прем'єр-корупціонер Чуйко виходить із в'язниці за домовленістю з президентом Голобородьком (якого грає Володимир Зеленський) і намагається вилетіти з України до Ізраїлю під прізвищем… Міндіч.

У другому сезоні серіалу «Слуга народу» «Міндіч» тікає з країни (ВІДЕО)





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід фігуранту розслідувань НАБУ, бізнесмену, співвласнику студії "Квартал 95" Тимуру Міндічу.

Суд постановив взяти його під варту, повідомляє Суспільне. Обрання запобіжного заходу відбувалося заочно, адже Міндіч виїхав з України.

Адвокату, якого для підозрюваного надала держава, не вдалося зв’язатися з Міндічем. Фігуранту не призначили заставу, бо при заочному процесі такої можливості немає. За словами прокурора у справі, Міндіч тиснув на Рустема Умєрова, коли той був міністром оборони, намагався вплинути на нього у питані про закупівлі неякісних бронежилетів. Окрім того, за даними прокуратури, Тимур Міндіч вів розмови з бізнесменом та фігурантом справи Енергоатому Олександром Цукерманом.

При цьому вони використовували шумопригнічувальні засоби. За словами прокурорів, після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для того, аби затримати Міндіча, у тому числі при перетині кордону.

Поки що, учасники процесу заявили, що нічого не знають про місце перебування підозрюваного. А питання його видачі Україні залежить від законодавства країни, де перебуває фігурант, та її співпраці з Інтерполом.