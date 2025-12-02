logo_ukra

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали У другому сезоні серіалу «Слуга народу» «Міндіч» тікає з країни (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У другому сезоні серіалу «Слуга народу» «Міндіч» тікає з країни (ВІДЕО)

У серіалі корупціонер назвався Міндічем, щоб втекти з країни

2 грудня 2025, 12:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У 16-й серії другого сезону серіалу "Слуга народу" глядачі помітили дуже неоднозначний момент: колишній прем'єр-корупціонер Чуйко виходить із в'язниці за домовленістю з президентом Голобородьком (якого грає Володимир Зеленський) і намагається вилетіти з України до Ізраїлю під прізвищем… Міндіч.

У другому сезоні серіалу «Слуга народу» «Міндіч» тікає з країни (ВІДЕО)

У другому сезоні серіалу «Слуга народу» «Міндіч» тікає з країни (ВІДЕО)


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід фігуранту розслідувань НАБУ, бізнесмену, співвласнику студії "Квартал 95" Тимуру Міндічу.

Суд постановив взяти його під варту, повідомляє Суспільне. Обрання запобіжного заходу відбувалося заочно, адже Міндіч виїхав з України.  

Адвокату, якого для підозрюваного надала держава, не вдалося зв’язатися з Міндічем. Фігуранту не призначили заставу, бо при заочному процесі такої можливості немає.  За словами прокурора у справі, Міндіч тиснув на Рустема Умєрова, коли той був міністром оборони, намагався вплинути на нього у питані про закупівлі неякісних бронежилетів. Окрім того, за даними прокуратури, Тимур Міндіч вів розмови з бізнесменом та фігурантом справи Енергоатому Олександром Цукерманом.

При цьому вони використовували шумопригнічувальні засоби. За словами прокурорів, після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для того, аби затримати Міндіча, у тому числі при перетині кордону. 

Поки що, учасники процесу заявили, що нічого не знають про місце перебування підозрюваного. А питання його видачі Україні залежить від законодавства країни, де перебуває фігурант, та її співпраці з Інтерполом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини