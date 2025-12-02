В 16-й серии второго сезона сериала "Слуга народа" зрители заметили очень неоднозначный момент: бывший премьер-коррупционер Чуйко выходит из тюрьмы по договоренности с президентом Голобородьком (которого играет Владимир Зеленский) и пытается вылететь из Украины в Израиль под фамилией... Миндич.

Во втором сезоне сериала «Слуга народа» «Миндич» убегает из страны (ВИДЕО)

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения фигуранту расследований НАБУ, бизнесмену, совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу.

Суд постановил заключить его под стражу, сообщает Суспильное. Избрание меры пресечения проходило заочно, ведь Миндич уехал из Украины.

Адвокату, которого для подозреваемого предоставило государство, не удалось связаться с Миндичем. Фигуранту не назначили залог, потому что при заочном процессе такой возможности нет. По словам прокурора по делу, Миндич оказывал давление на Рустема Умерова, когда тот был министром обороны, пытался повлиять на него в вопросе о закупке некачественных бронежилетов. Кроме того, по данным прокуратуры, Тимур Миндич вел разговоры с бизнесменом и фигурантом дела Энергоатома Александром Цукерманом.

При этом они использовали шумоподавляющие средства. По словам прокуроров, после избрания меры пресечения дело могут передать в Интерпол для того, чтобы задержать Миндича, в том числе при пересечении границы.

Пока участники процесса заявили, что ничего не знают о местонахождении подозреваемого. А вопрос его выдачи Украине зависит от законодательства страны, где находится фигурант, и ее сотрудничества с Интерполом.