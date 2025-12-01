Суд заочно обрав Міндічу запобіжний захід: справу можуть передати до Інтерполу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід фігуранту розслідувань НАБУ, бізнесмену Тимуру Міндічу.

Тимур Міндіч. Фото: з відкритих джерел

Суд постановив взяти його під варту, повідомляє Суспільне. Обрання запобіжного заходу відбувалося заочно, адже Міндіч виїхав з України.

Адвокату, якого для підозрюваного надала держава, не вдалося зв’язатися з Міндічем. Фігуранту не призначили заставу, бо при заочному процесі такої можливості немає.

За словами прокурора у справі, Міндіч тиснув на Рустема Умєрова, коли той був міністром оборони, намагався вплинути на нього у питані про закупівлі неякісних бронежилетів. Окрім того, за даними прокуратури, Тимур Міндіч вів розмови з бізнесменом та фігурантом справи Енергоатому Олександром Цукерманом. При цьому вони використовували шумопригнічувальні засоби.

За словами прокурорів, після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для того, аби затримати Міндіча, у тому числі при перетині кордону.

Поки що, учасники процесу заявили, що нічого не знають про місце перебування підозрюваного. А питання його видачі Україні залежить від законодавства країни, де перебуває фігурант, та її співпраці з Інтерполом.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Обидва фігуранти операції "Мідас" від НАБУ та САП перебувають у категорії осіб, які ховаються від органів досудового розслідування.

Опубліковані аудіозаписи свідчать, що Тимур Міндіч керував фінансовими операціями, обговорював оформлення довірених осіб через фіктивне працевлаштування, давав вказівки щодо заходів безпеки та демонстрував поінформованість про увагу НАБУ.