Суд заочно избрал Миндичу меру пресечения: дело могут передать в Интерпол

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения фигуранту расследований НАБУ, бизнесмену Тимуру Миндичу.

Тимур Миндич. Фото: из открытых источников

Суд постановил заключить его под стражу, сообщает Общественное. Избрание меры пресечения проходило заочно, ведь Миндич уехал из Украины.

Адвокату, которого для подозреваемого предоставило государство, не удалось связаться с Миндичем. Фигуранту не назначили залог, потому что при заочном процессе такой возможности нет.

По словам прокурора по делу, Миндич оказывал давление на Рустема Умерова, когда тот был министром обороны, пытался повлиять на него в вопросе о закупке некачественных бронежилетов. Кроме того, по данным прокуратуры, Тимур Миндич вел разговоры с бизнесменом и фигурантом дела Энергоатома Александром Цукерманом. При этом они использовали шумоподавляющие средства.

По словам прокуроров, после избрания меры пресечения дело могут передать в Интерпол для того, чтобы задержать Миндича, в том числе при пересечении границы.

Пока участники процесса заявили, что ничего не знают о местонахождении подозреваемого. А вопрос его выдачи Украине зависит от законодательства страны, где находится фигурант, и ее сотрудничества с Интерполом.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана. Оба фигуранта операции "Мидас" от НАБУ и САП находятся в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Опубликованные аудиозаписи свидетельствуют, что Тимур Миндич руководил финансовыми операциями, обсуждал оформление доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, давал указания по мерам безопасности и демонстрировал осведомленность о внимании НАБУ.