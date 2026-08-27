У бункері чи з ШІ: як знімалося відео Зеленського з Запоріжжя

Російська пропаганда запустила чергову хвилю дезінформації, намагаючись поставити під сумнів справжність поїздки Володимира Зеленського до Запорізької області. Ворожі ресурси масово поширюють фейк про те, що звернення Президента біля в'їзної стели регіону є бутафорією. Свої "здогадки" вони аргументують машинами, які нібито занадто раптово виникають на тлі, та заявляють про використання студійного зеленого екрана (хромакею) або технологій штучного інтелекту.

Скриншот з відео

Утім, детальний аналіз запису повністю спростовує ці вигадки. Специфічний момент із транспортом в оригінальному ролику справді є, але він має виключно технічне та цілком буденне пояснення.





"У цьому ролику ми бачимо класичну монтажну склейку, коли докупи з’єднують два різні фрагменти запису", — зазначає фахівець із відеомонтажу, до якого спеціалісти Центру стратегічної комунікації звернулися за консультацією.

Експерт додає: "Подібні переходи — це стандартна практика під час підготовки будь-яких звернень чи інтерв'ю. Зазвичай вирізають задовгі паузи, обмовки спікера, сторонні шуми або просто невдалі дублі".

Саме через те, що між двома дублями минає певний час, картинка на задньому плані встигає оновитися. У ситуації зі зверненням Президента за цей час на дорозі просто з'явився потік автомобілів, який і потрапив у наступний кадр після склейки. Ба більше, фахівці наголошують, що навіть за умови зйомки на хромакеї сам факт появи машин після монтажного переходу жодним чином не міг би слугувати доказом фальсифікації.

"Російські пропагандисти вкотре продемонстрували повну безграмотність, — підсумовують аналітики Центру стратегічних комунікацій, — або ж свідомо розрахували фейк на неуважного глядача".

У відомстві наголошують: "Вони підхопили звичайне технічне рішення, яке використовує кожен відеограф, і спробували виліпити з нього теорію змови про "зйомки в підпільному бункері", яка не має жодного підтвердження".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський з іронією розповідав, що іноземні партнери подумали, що парад дронів на День Конституції – це ШІ.