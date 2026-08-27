В бункере или с ИИ: как снималось видео Зеленского из Запорожья

Российская пропаганда запустила очередную волну дезинформации, пытаясь подвергнуть сомнению подлинность поездки Владимира Зеленского в Запорожскую область. Враждебные ресурсы массово распространяют фейк о том, что обращение Президента у въездной стелы региона является бутафорией. Свои "догадки" они аргументируют машинами, якобы слишком внезапно возникающими на фоне, и заявляют об использовании студийного зеленого экрана (хромакея) или технологий искусственного интеллекта.

Скриншот из видео

Впрочем, детальный анализ записи полностью опровергает эти выдумки. Специфический момент с транспортом в оригинальном ролике действительно есть, но имеет исключительно техническое и вполне обыденное объяснение.





"В этом ролике мы видим классическую монтажную склейку, когда вместе соединяют два разных фрагмента записи", — отмечает специалист по видеомонтажу, к которому специалисты Центра стратегической коммуникации обратились за консультацией.

Эксперт добавляет: "Подобные переходы – это стандартная практика при подготовке любых обращений или интервью. Обычно вырезают длинные паузы, оговорки спикера, посторонние шумы или просто неудачные дубли".

Именно потому, что между двумя дублями проходит определенное время, картинка на заднем плане успевает обновиться. В ситуации с обращением Президента за это время на дороге просто появился поток автомобилей, попавший в следующий кадр после склейки. Более того, специалисты отмечают, что даже при съемке на хромакее сам факт появления машин после монтажного перехода никоим образом не мог бы служить доказательством фальсификации.

"Российские пропагандисты еще раз продемонстрировали полную безграмотность, — заключают аналитики Центра стратегических коммуникаций, — или сознательно рассчитали фейк на невнимательного зрителя".

В ведомстве подчеркивают: "Они подхватили обычное техническое решение, которое использует каждый видеограф, и попытались вылепить из него теорию сговора о "съемках в подпольном бункере", не имеющему никакого подтверждения".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский с иронией рассказывал, что иностранные партнеры подумали, что парад дронов на День Конституции – это ИИ.