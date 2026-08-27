В бункере или с ИИ: как снималось видео Зеленского из Запорожья

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Недилько Ксения
Российская пропаганда запустила очередную волну дезинформации, пытаясь подвергнуть сомнению подлинность поездки Владимира Зеленского в Запорожскую область. Враждебные ресурсы массово распространяют фейк о том, что обращение Президента у въездной стелы региона является бутафорией. Свои "догадки" они аргументируют машинами, якобы слишком внезапно возникающими на фоне, и заявляют об использовании студийного зеленого экрана (хромакея) или технологий искусственного интеллекта.
Скриншот из видео
Впрочем, детальный анализ записи полностью опровергает эти выдумки. Специфический момент с транспортом в оригинальном ролике действительно есть, но имеет исключительно техническое и вполне обыденное объяснение.
Именно потому, что между двумя дублями проходит определенное время, картинка на заднем плане успевает обновиться. В ситуации с обращением Президента за это время на дороге просто появился поток автомобилей, попавший в следующий кадр после склейки. Более того, специалисты отмечают, что даже при съемке на хромакее сам факт появления машин после монтажного перехода никоим образом не мог бы служить доказательством фальсификации.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский с иронией рассказывал, что иностранные партнеры подумали, что парад дронов на День Конституции – это ИИ.