Головна Новини Суспільство Скандали Трамп у скандалі через гумор про смерть режисера Роба Райнера
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп у скандалі через гумор про смерть режисера Роба Райнера

Жарт Дональда Трампа про нібито смерть режисера Роба Райнера та його дружини викликав обурення не лише серед демократів, а й у частини республіканців

16 грудня 2025, 17:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social допис, у якому заявив, що режисер Роб Райнер і його дружина Мішель нібито померли через так званий "синдром Трампа". Цим терміном Трамп називає своїх критиків із вираженими антитрампівськими поглядами.

Трамп у скандалі через гумор про смерть режисера Роба Райнера

Трамп шуткує про смерть режисера Роба Райнера

У дописі Трамп написав, що цей "синдром" нібито доводить людей до божевілля через "одержимість президентом Дональдом Трампом", а також згадав про "параною", яка, за його словами, досягла нових рівнів на тлі успіхів його адміністрації.

Як повідомляє Reuters, така заява спричинила хвилю обурення не лише серед демократів, а й серед частини Республіканської партії. Критики назвали допис неприйнятним та таким, що виходить за межі політичної полеміки.

Роб Райнер є давнім публічним критиком Трампа. Під час першого президентського терміну Трампа у 2017 році режисер заявляв, що вважає його психічно нездоровим і називав "найменш кваліфікованою людиною, яка коли-небудь обіймала посаду президента США".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Канадські правоохоронні органи заарештували офіцера військової контррозвідки Метью Робара, якого підозрюють у шпіонажі. Про це повідомляє видання The Globe and Mail.

За даними слідства, Робар міг передавати Україні секретну оперативну інформацію без дозволу свого керівництва. Йдеться не про офіційні канали співпраці, а про несанкціоноване поширення даних, що перебували під грифом обмеженого доступу.

Серед обвинувачень, висунутих офіцеру, — передача спеціальної оперативної інформації та зловживання довірою у поводженні з охоронюваними даними. Деталі щодо характеру інформації, яку він нібито передавав, наразі не розголошуються з міркувань безпеки.      



Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115724141568860081
