Трамп у скандалі через гумор про смерть режисера Роба Райнера

Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social допис, у якому заявив, що режисер Роб Райнер і його дружина Мішель нібито померли через так званий "синдром Трампа". Цим терміном Трамп називає своїх критиків із вираженими антитрампівськими поглядами.
Трамп шуткує про смерть режисера Роба Райнера
У дописі Трамп написав, що цей "синдром" нібито доводить людей до божевілля через "одержимість президентом Дональдом Трампом", а також згадав про "параною", яка, за його словами, досягла нових рівнів на тлі успіхів його адміністрації.
Як повідомляє Reuters, така заява спричинила хвилю обурення не лише серед демократів, а й серед частини Республіканської партії. Критики назвали допис неприйнятним та таким, що виходить за межі політичної полеміки.
Роб Райнер є давнім публічним критиком Трампа. Під час першого президентського терміну Трампа у 2017 році режисер заявляв, що вважає його психічно нездоровим і називав "найменш кваліфікованою людиною, яка коли-небудь обіймала посаду президента США".