Главная Новости Общество Скандалы Трамп попал в скандал из-за юмора о смерти режиссера Роба Райнера
Трамп попал в скандал из-за юмора о смерти режиссера Роба Райнера

Шутка Дональда Трампа о якобы смерти режиссера Роба Райнера и его жены вызвала возмущение не только среди демократов, но и у части республиканцев

16 декабря 2025, 17:46
Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, в котором заявил, что режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель якобы умерли из-за так называемого "синдрома Трампа". Этим термином Трамп называет своих критиков с выраженными антитрамповскими взглядами.

Трамп попал в скандал из-за юмора о смерти режиссера Роба Райнера

Трамп шутит про смерть режиссера Роба Райнера

В сообщении Трамп написал, что этот "синдром" якобы доводит людей до безумия из-за "одержимости президентом Дональдом Трампом", а также упомянул о "параной", которая, по его словам, достигла новых уровней на фоне успехов его администрации.

Как сообщает Reuters, такое заявление повлекло за собой волну возмущения не только среди демократов, но и среди части Республиканской партии. Критики назвали сообщение неприемлемым и выходящим за пределы политической полемики.

Роб Райнер является давним публичным критиком Трампа. Во время первого президентского срока Трампа в 2017 году режиссер заявлял, что считает его психически нездоровым и называл "наименее квалифицированным человеком, когда-либо занимавшим пост президента США".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Канадские правоохранительные органы арестовали офицера военной контрразведки Мэтью Робара, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает издание The Globe and Mail.

По данным следствия, Робар мог передавать Украине секретную оперативную информацию без разрешения руководства. Речь идет не об официальных каналах сотрудничества, а о несанкционированном распространении данных, находившихся под грифом ограниченного доступа.

Среди обвинений, выдвинутых офицеру, — передача специальной оперативной информации и злоупотребление доверием в обращении с охраняемыми данными. Детали о характере информации, которую он якобы передавал, пока не разглашаются из соображений безопасности.



Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115724141568860081
