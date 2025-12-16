Трамп попал в скандал из-за юмора о смерти режиссера Роба Райнера

Рубрики
Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, в котором заявил, что режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель якобы умерли из-за так называемого "синдрома Трампа". Этим термином Трамп называет своих критиков с выраженными антитрамповскими взглядами.
Трамп шутит про смерть режиссера Роба Райнера
В сообщении Трамп написал, что этот "синдром" якобы доводит людей до безумия из-за "одержимости президентом Дональдом Трампом", а также упомянул о "параной", которая, по его словам, достигла новых уровней на фоне успехов его администрации.
Как сообщает Reuters, такое заявление повлекло за собой волну возмущения не только среди демократов, но и среди части Республиканской партии. Критики назвали сообщение неприемлемым и выходящим за пределы политической полемики.
Роб Райнер является давним публичным критиком Трампа. Во время первого президентского срока Трампа в 2017 году режиссер заявлял, что считает его психически нездоровым и называл "наименее квалифицированным человеком, когда-либо занимавшим пост президента США".