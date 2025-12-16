Секретна інформація і Україна: гучна справа в Канаді

Канадські правоохоронні органи заарештували офіцера військової контррозвідки Метью Робара, якого підозрюють у шпіонажі. Про це повідомляє видання The Globe and Mail.

Передача секретної інформації на користь Україні

За даними слідства, Робар міг передавати Україні секретну оперативну інформацію без дозволу свого керівництва. Йдеться не про офіційні канали співпраці, а про несанкціоноване поширення даних, що перебували під грифом обмеженого доступу.

Серед обвинувачень, висунутих офіцеру, — передача спеціальної оперативної інформації та зловживання довірою у поводженні з охоронюваними даними. Деталі щодо характеру інформації, яку він нібито передавав, наразі не розголошуються з міркувань безпеки.

Канадські органи безпеки підкреслюють, що справа стосується порушення внутрішніх правил доступу до секретної інформації, а не офіційної політики підтримки України, яку Канада продовжує на міждержавному рівні.

Розслідування триває. У разі доведення провини офіцеру може загрожувати тривале ув’язнення.

