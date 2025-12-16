logo

Секретная информация и Украина: громкое дело в Канаде
Секретная информация и Украина: громкое дело в Канаде

В Канаде арестован офицер военной контрразведки, подозреваемый в незаконной передаче секретной информации Украине

16 декабря 2025, 17:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Канадские правоохранительные органы арестовали офицера военной контрразведки Мэтью Робара, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает издание The Globe and Mail.

Секретная информация и Украина: громкое дело в Канаде

Передача секретной информации в пользу Украине

По данным следствия, Робар мог передавать Украине секретную оперативную информацию без разрешения руководства. Речь идет не об официальных каналах сотрудничества, а о несанкционированном распространении данных, находившихся под грифом ограниченного доступа.

Среди обвинений, выдвинутых офицеру, — передача специальной оперативной информации и злоупотребление доверием в обращении с охраняемыми данными. Детали о характере информации, которую он якобы передавал, пока не разглашаются из соображений безопасности.

Канадские органы безопасности подчеркивают, что дело касается нарушения внутренних правил доступа к секретной информации, а не официальной политики поддержки Украины, которую Канада продолжает на межгосударственном уровне.

Расследование продолжается. При доказательстве вины офицеру может грозить длительное заключение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Общественная деятельница, военная и основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич заявила, что вопрос мобилизации женщин в Украине со временем станет неизбежным. По ее словам, в условиях продолжительной войны государство будет вынуждено рассматривать все возможные резервы.
Зинкевич отметила, что в ее окружении почти нет гражданских – воевали или воюют как мужчины, так и женщины. Она подчеркнула, что сама ушла на фронт в 2014 году в 18-летнем возрасте и не считает участие женщин в войне чем-либо исключительным.



Источник: https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canadian-forces-intelligence-officer-classified-information-ukraine/
