Секретная информация и Украина: громкое дело в Канаде

Канадские правоохранительные органы арестовали офицера военной контрразведки Мэтью Робара, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает издание The Globe and Mail.

Передача секретной информации в пользу Украине

По данным следствия, Робар мог передавать Украине секретную оперативную информацию без разрешения руководства. Речь идет не об официальных каналах сотрудничества, а о несанкционированном распространении данных, находившихся под грифом ограниченного доступа.

Среди обвинений, выдвинутых офицеру, — передача специальной оперативной информации и злоупотребление доверием в обращении с охраняемыми данными. Детали о характере информации, которую он якобы передавал, пока не разглашаются из соображений безопасности.

Канадские органы безопасности подчеркивают, что дело касается нарушения внутренних правил доступа к секретной информации, а не официальной политики поддержки Украины, которую Канада продолжает на межгосударственном уровне.

Расследование продолжается. При доказательстве вины офицеру может грозить длительное заключение.

