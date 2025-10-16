Ще у липні 2025 року журналісти "РБК-Україна" заявили про тиск і дискредитацію. "РБК-Україна" повідомило, що в низці анонімних телеграм-каналів і на сайтах із сумнівною репутацією почала розповсюджуватися неправдива інформація щодо гендиректора видання Йосипа Пінтуса.

Тиск на журналістів через справу Гусакова: що кажуть в поліції

Кампанія почалась одразу після публікацій РБК-Україна, які висвітлювали діяльність активіста Назарія Гусакова та скандал зі збором коштів.

"Ми переконані, що ці дії є відповіддю на нашу журналістську роботу та мають на меті залякування редакції. У відповідь на публікацію, засновану на достовірних документах і даних із правоохоронних органів, гемблінгові компанії розпочали атаку, в якій РБК-Україна безпідставно звинувачують у нібито зв’язках із фігурантами матеріалу. Редакція розцінює ці заяви гемблінгових компаній, а також анонімні неправдиві публікації щодо генерального директора РБК-Україна, як спробу тиску та втручання в незалежну журналістику", – наголошували у липні журналісти.

За словами гендиректора "РБК-Україна", редакція звернулася до Національної поліції України. Правоохоронці зареєстрували їхнє звернення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачено статтею 171 ККУ ("Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів"). Поліція вже розпочала розслідування, наразі медіа чекає на результати.

Портал "Коментарі" надіслав журналістський запит до поліції Києва з проханням надати інформацію, як просувається справа.

"Повідомляємо, що відділом дізнання Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві розслідується окреме кримінальне провадження, розпочате 17.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів "РБК України". Наразі у даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось. Досудове розслідування триває, проводяться усі можливі слідчі (розшукові) дії, направлені на повне, всебічне та об’єктивне досудове розслідування з метою встановлення винних осіб та об’єктивних мотивів правопорушення. З питань, що безпосередньо стосуються розслідування кримінального провадження, сторона кримінального провадження може звернутись до органу досудового розслідування, який його здійснює, або до прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва, що здійснює процесуальне керівництво", – наголосили у поліції.

Нагадаємо, що редакція порталу "Коментарі" також заявляла про цілеспрямований інформаційний тиск і перешкоджання законній журналістській діяльності у зв’язку з публікацією матеріалів про Назарія Гусакова.