Редакція «Коментарі» заявляє про цілеспрямований інформаційний тиск і перешкоджання законній журналістській діяльності

Офіційна заява редакції "Коментарі"
Протягом останніх двох тижнів проти видання "Коментарі" та його власника відбувається організована кампанія з дискредитації, що має системний й спланований характер.
У низці анонімних Telegram-каналів та на ресурсах, які поширюють недостовірну інформацію, масово тиражуються неправдиві відомості стосовно власника "Коментарі" Віктора Гольдського.
Ця кампанія розпочалася одразу після передруку публікацій, розміщених на РБК-Україна, які висвітлювали діяльність IBOX BANK, LeoGaming та Альони Шевцової.
Ми розцінюємо такі дії як спробу тиску і залякування редакції та її власника у відповідь на професійну журналістську діяльність. Медіа-атака, яка розпочалася після передруку публікації одного з найпопулярніших ЗМІ країни "РБК-Україна", супроводжується безпідставними звинуваченнями Віктора Гольдського у нібито зв’язках із колишніми політичними діячами часів Партії Регіонів.
Редакція категорично відкидає такі твердження і розцінює їх як інформаційну маніпуляцію, а анонімні та неправдиві публікації стосовно власника вважає спробою тиску та втручанням у незалежну журналістику.
Окремо хочемо зазначити, що "Коментарі" — не єдине медіа, яке зазнало цієї атаки "чорного піару". Зокрема, видання РБК-Україна також офіційно заявило про організовану кампанію з дискредитації самого медіа та його керівництва після публікації матеріалу про справу активіста Назарія Гусакова, в якій згадувалися IBOX BANK і LeoGaming. У своїй заяві колеги прямо підкреслили:
"У відповідь на публікацію, засновану на достовірних документах і даних із правоохоронних органів, гемблінгові компанії розпочали атаку, в якій РБК-Україна безпідставно звинувачують у нібито зв’язках із фігурантами матеріалу. Зокрема, за участі компаній IBOX BANK і LeoGaming поширюються фейки про нібито відбілювання репутації Гусакова нашою редакцією, що не має нічого спільного з редакційною діяльністю РБК-Україна".
Крім того, журналістка-розслідувачка Любов Величко заявила про спробу психологічного тиску зі сторони адвоката Альони Шевцової з метою недопущення до публікації матеріалу щодо рішення Київського Апеляційного суду про закриття справи про легалізацію коштів на 5 млрд грн.
Ми закликаємо:
- Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова утворити Тимчасову спеціальну комісію для розгляду питання тиску та дискредитації незалежних ЗМІ в Укарїні;
- правоохоронні органи провести перевірку фактів організованої кампанії з дискредитації ЗМІ
- Національну раду з питань телебачення і радіомовлення та Національну спілку журналістів України дати оцінку спробам інформаційного тиску на медіа
- професійну журналістську спільноту об’єднатися з метою відстоювання прав та свобод журналістів в Україні
- громадськість — критично ставитися до анонімних джерел інформації, якими є телеграм канали та незареєстровані в передбаченому законом порядку сайти новин, та перевіряти факти.