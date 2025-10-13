Редакция «Комментарии» заявляет о целенаправленном информационном давлении и препятствии законной журналистской деятельности

Официальное заявление редакции "Комментарии"

Атака на СМИ из-за публикации материалов

В течение последних двух недель против издания "Комментарии" и его владельца проходит организованная кампания по дискредитации, которая имеет системный и спланированный характер.

В ряде анонимных Telegram-каналов и на сайтах, распространяющих недостоверную информацию, массово тиражируются ложные сведения о владельце "Комментарии" Викторе Гольдском.

Эта кампания началась сразу после перепечатки публикаций, размещенных на РБК-Украина, которые освещали деятельность IBOX BANK, LeoGaming и Алены Шевцовой.

Мы расцениваем такие действия как попытку давления и запугивания редакции и ее владельца в ответ на профессиональную журналистскую деятельность. Медиа-атака, которая началась после перепечатки публикации одного из самых популярных СМИ страны "РБК-Украина", сопровождается безосновательными обвинениями Виктора Гольдского в якобы связях с бывшими политическими деятелями времен Партии Регионов.

Редакция категорически отвергает такие утверждения и расценивает их как информационную манипуляцию, а анонимные и ложные публикации по отношению к владельцу считает попыткой давления и вмешательством в независимую журналистику.

Отдельно хотим отметить, что "Комментарии" — не единственное медиа, подвергшееся этой атаке "черного пиара". В частности, издание РБК-Украина также официально заявило об организованной кампании по дискредитации самого медиа и его руководства после публикации материала о деле активиста Назария Гусакова, в котором упоминались IBOX BANK и LeoGaming. В своем заявлении коллеги прямо подчеркнули:

"В ответ на публикацию, основанную на достоверных документах и данных от правоохранительных органов, гемблинговые компании начали атаку, в которой РБК-Украина безосновательно обвиняют в якобы связях с фигурантами материала. В частности, при участии компаний IBOX BANK и LeoGaming распространяются фейки о якобы отбеливании репутации Гусакова нашей редакцией, не имеющей ничего общего с редакционной деятельностью РБК-Украина".

Кроме того, журналистка-расследователь Любовь Величко заявила о попытке психологического давления со стороны адвоката Алены Шевцовой с целью недопущения к публикации материала о решении Киевского Апелляционного суда закрыть дело о легализации средств на 5 млрд грн.

Мы призываем:

— Комитет Верховной Рады Украины по свободе слова образовать Временную специальную комиссию для рассмотрения вопроса давления и дискредитации независимых СМИ в Украине;

— правоохранительные органы провести проверку фактов организованной кампании по дискредитации СМИ

— Национальный совет по телевидению и радиовещанию и Национальный союз журналистов Украины дать оценку попыткам информационного давления на медиа

— профессиональное журналистское сообщество объединиться с целью отстаивания прав и свобод журналистов в Украине

— общественность — критически относиться к анонимным источникам информации, как телеграмм каналы и незарегистрированные в предусмотренном законом порядке сайты новостей, и проверять факты.

Свобода слова и независимая журналистика в Украине должны быть защищены со стороны власти, особенно во время войны, когда правдивая информация критически важна для общества.