Еще в июле 2025 года журналисты "РБК-Украина" заявили о давлении и дискредитации. "РБК-Украина" сообщила, что в ряде анонимных телеграм-каналов и на сайтах с сомнительной репутацией начала распространяться ложная информация о гендиректоре издания Иосифе Пинтусе.

Давление на журналистов из-за дела Гусакова: что говорят в полиции

Кампания началась сразу после публикаций РБК-Украина, освещавших деятельность активиста Назария Гусакова и скандал со сбором средств.

"Мы убеждены, что эти действия являются ответом на нашу журналистскую работу и преследуют цель запугивания редакции. В ответ на публикацию, основанную на достоверных документах и данных из правоохранительных органов, гемблинговые компании начали атаку, в которой РБК-Украина безосновательно обвиняют в якобы связях с фигурантами материала. Редакция расценивает эти заявления гемблинговых компаний, а также анонимные ложные публикации относительно генерального директора РБК-Украина как попытку давления и вмешательства в независимую журналистику", – отмечали в июле журналисты.

По словам гендиректора "РБК-Украина", редакция обратилась в Национальную полицию Украины. Правоохранители зарегистрировали их обращение в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 171 УКУ ("Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Полиция уже начала расследование, пока медиа ждет результатов.

Портал "Комментарии" направил журналистский запрос в полицию Киева с просьбой предоставить информацию, как продвигается дело.

"Сообщаем, что отделом дознания Подольского управления полиции ГУНП в Киеве расследуется отдельное уголовное производство, начатое 17.07.2025 по признакам уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов "РБК Украины". В настоящее время в данном уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось. Досудебное расследование продолжается, все возможные следственные (розыскные) действия, направленные на полное, всестороннее и объективное досудебное расследование с целью установления виновных лиц и объективных мотивов правонарушения. По вопросам, непосредственно касающимся расследования уголовного производства, сторона уголовного производства может обратиться в орган досудебного расследования, который его осуществляет, или к прокурору Подольской окружной прокуратуры города Киева, который осуществляет процессуальное руководство", – отметили в полиции.

Напомним, что редакция портала "Комментарии" также заявляла о целенаправленном информационном давлении и препятствии законной журналистской деятельности в связи с публикацией материалов о Назарии Гусакове.