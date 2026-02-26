Тищенко приєднався до групи з екс-ОПЗЖ: військові шоковані

Народний депутат Микола Тищенко став членом депутатської групи "Відновлення України". Про це під час засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Тищенко приєднався до групи з екс-ОПЗЖ

Перший заступник спікера Олександр Корнієнко пояснив, що рішення дозволило зберегти групу від розпаду після виходу одного з її членів. Після приєднання Тищенка кількість учасників становить 17 депутатів — це мінімально необхідна чисельність для існування групи.

"Відновлення України" сформована переважно з колишніх депутатів Опозиційна платформа — За життя, діяльність якої була заборонена після початку повномасштабного вторгнення РФ.

До складу групи входять, зокрема, Ігор Абрамович, Анатолій Бурміч, Валерій Гнатенко, Дмитро Ісаєнко, Ігор Кисільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Антоніна Славицька, Вадим Столар, Олександр Фельдман. Також у групі перебувають Максим Єфімов і Олександр Ковальов (раніше представляли депутатську групу "Довіра"), а також позафракційні Олег Воронько, Артем Дмитрук та Олександр Юрченко.

Сам Тищенко був виключений із фракції "Слуга народу" у 2023 році після скандалу, пов’язаного з поїздкою до Таїланду під час воєнного стану, і з того часу залишався позафракційним. Крім того, його ім’я фігурує у кримінальному провадженні щодо незаконного позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен".

Приєднання Тищенка до групи викликало реакцію в соціальних мережах, зокрема серед військовослужбовців, які публічно розкритикували нову конфігурацію більшості та поставили під сумнів її політичну мотивацію.

