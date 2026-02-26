logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Тищенко приєднався до групи з екс-ОПЗЖ: військові шоковані
commentss НОВИНИ Всі новини

Тищенко приєднався до групи з екс-ОПЗЖ: військові шоковані

Народний депутат Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи «Відновлення України», більшість якої формують колишні представники забороненої ОПЗЖ

26 лютого 2026, 18:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Микола Тищенко став членом депутатської групи "Відновлення України". Про це під час засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Тищенко приєднався до групи з екс-ОПЗЖ: військові шоковані

Тищенко приєднався до групи з екс-ОПЗЖ

Перший заступник спікера Олександр Корнієнко пояснив, що рішення дозволило зберегти групу від розпаду після виходу одного з її членів. Після приєднання Тищенка кількість учасників становить 17 депутатів — це мінімально необхідна чисельність для існування групи.

"Відновлення України" сформована переважно з колишніх депутатів Опозиційна платформа — За життя, діяльність якої була заборонена після початку повномасштабного вторгнення РФ.

До складу групи входять, зокрема, Ігор Абрамович, Анатолій Бурміч, Валерій Гнатенко, Дмитро Ісаєнко, Ігор Кисільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Антоніна Славицька, Вадим Столар, Олександр Фельдман. Також у групі перебувають Максим Єфімов і Олександр Ковальов (раніше представляли депутатську групу "Довіра"), а також позафракційні Олег Воронько, Артем Дмитрук та Олександр Юрченко.

Сам Тищенко був виключений із фракції "Слуга народу" у 2023 році після скандалу, пов’язаного з поїздкою до Таїланду під час воєнного стану, і з того часу залишався позафракційним. Крім того, його ім’я фігурує у кримінальному провадженні щодо незаконного позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен".

Приєднання Тищенка до групи викликало реакцію в соціальних мережах, зокрема серед військовослужбовців, які публічно розкритикували нову конфігурацію більшості та поставили під сумнів її політичну мотивацію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час спільної пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії президента України Володимира Зеленського запитали, яким його зробила війна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини