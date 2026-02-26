logo

Тищенко присоединился к группе экс-ОПЗЖ: военные в шоке
Тищенко присоединился к группе экс-ОПЗЖ: военные в шоке

Народный депутат Николай Тищенко вошел в состав депутатской группы «Восстановление Украины», большинство которой формируют бывшие представители запрещенной ОПЗЖ

26 февраля 2026, 18:44
Автор:
Ткачова Марія

Народный депутат Николай Тищенко стал членом депутатской группы "Восстановление Украины". Об этом во время заседания парламента сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук .

Тищенко присоединился к группе экс-ОПЗЖ: военные в шоке

Тищенко присоединился к группе по экс-ОПЗЖ

Первый заместитель спикера Александр Корниенко пояснил, что решение позволило уберечь группу от распада после выхода одного из ее членов. После присоединения Тищенко количество участников составляет 17 депутатов – это минимально необходимая численность для существования группы.

"Восстановление Украины" сформирована преимущественно из бывших депутатов Оппозиционная платформа — За жизнь , деятельность которой была запрещена после начала полномасштабного вторжения РФ.

В состав группы входят, в частности, Игорь Абрамович, Анатолий Бурмич, Валерий Гнатенко, Дмитрий Исаенко, Игорь Киселев, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Татьяна Плачкова, Наталья Приходько, Антонина Славицкая, Вадим Столар, Александр Фельдман. Также в группе находятся Максим Ефимов и Александр Ковалев (ранее представляли депутатскую группу Доверия), а также внефракционные Олег Воронько, Артем Дмитрук и Александр Юрченко.

Сам Тищенко был исключен из фракции "Слуга народа" в 2023 году после скандала, связанного с поездкой в Таиланд во время военного положения, и с тех пор оставался внефракционным. Кроме того, его имя фигурирует в уголовном производстве по незаконному лишению свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен".

Присоединение Тищенко к группе вызвало реакцию в социальных сетях, в том числе среди военнослужащих, которые публично раскритиковали новую конфигурацию большинства и подвергли сомнению ее политическую мотивацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии президента Украины Владимира Зеленского спросили, каким его сделала война.



