Тимошенко може повністю запишитися без майна: стало відомо про безпрецедентне рішення суду

Вищий антикорупційний суд України переніс засідання щодо клопотання прокурора про арешт майна лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на 20 січня. Її підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам, повідомляє ТСН.

Фото: з відкритих джерел

Раніше засідання мало відбутися раніше, проте суд вирішив перенести його на вівторок. Тимошенко наразі не може внести визначену заставу у 33 мільйони гривень, оскільки, за її словами, судові та фінансові органи фактично заблокували всі її рахунки. Це робить неможливим переказ коштів у встановлений термін — до середи, 21 січня. За її словами, у разі несплати застави з четверга можуть змінити запобіжний захід на арешт.

Нардепка стверджує, що після попереднього судового рішення її фінансові операції були заморожені через фінмоніторинг, що унеможливлює внесення коштів у визначений час.

"Вони роблять усе, щоб я не змогла сплатити заставу. Мета — замінити запобіжний захід на арешт і ізолювати мене від політичної діяльності в парламенті", — заявила Тимошенко.

Щодо майна, Тимошенко наголосила, що все її майно повністю задеклароване і не містить жодних секретів. Проте навіть при наявності коштів банки відмовляються здійснювати платежі через тривалі перевірки, що тривають кілька днів, що блокує можливість своєчасно виконати рішення суду.

