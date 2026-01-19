Тимошенко может полностью запишиться без имущества: стало известно о беспрецедентном решении суда

Высший антикоррупционный суд Украины перенес заседание по ходатайству прокурора об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко на 20 января. Ее подозревают в предложении взяток народным депутатам, сообщает ТСН.

Фото: из открытых источников

Ранее заседание должно было состояться раньше, однако суд решил перенести его на вторник. Тимошенко не может внести определенный залог в 33 миллиона гривен, поскольку, по ее словам, судебные и финансовые органы фактически заблокировали все ее счета. Это делает невозможным перевод средств в установленный срок — к среде, 21 января. По ее словам, в случае неуплаты залога с четверга могут изменить меру пресечения на арест.

Нардепка утверждает, что после предварительного судебного решения ее финансовые операции были заморожены из-за финмониторинга, что делает невозможным внесение средств в определенное время.

"Они делают все, чтобы я не смогла уплатить залог. Цель — заменить меру пресечения на арест и изолировать меня от политической деятельности в парламенте", — заявила Тимошенко.

Относительно имущества Тимошенко отметила, что все ее имущество полностью задекларировано и не содержит никаких секретов. Однако даже при наличии средств банки отказываются осуществлять платежи из-за длительных проверок, продолжающихся несколько дней, что блокирует возможность своевременно выполнить решение суда.

