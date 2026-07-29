«Тікайте з міст!»: Дмитро Разумков розкритикував заклики влади до українців напередодні важкої зими

Народний депутат України та лідер політичного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков виступив із жорсткою критикою на адресу урядовців та представників влади через їхні рекомендації населенню щодо підготовки до майбутнього опалювального сезону. Політик обурився медійними порадами посадовців, які замість реального зміцнення енергосистеми пропонують громадянам просто залишати великі населені пункти. На його думку, такі заклики свідчать про повний розпис топчиновників у власній неспроможності.

Верховна рада. Фото з відкритих джерел

""Тікайте з міст!" — це і є вся "підготовка" влади до зими?! — задається питанням Дмитро Разумков, реагуючи на останні публічні заяви представників владної вертикалі. — Від представників влади все частіше лунають заяви про те, що майбутня зима буде надзвичайно складною. І замість того, щоб активно готуватися до нового опалювального сезону, українцям радять просто виїхати з міст!".

Парламентар наголосив, що подібні поради від офіційних осіб є абсолютно безвідповідальними та відірваними від соціально-економічних реалій. Він закликав авторів таких рекомендацій негайно піти у відставку, адже вони не здатні дати відповіді на базові життєві потреби громадян.

За словами депутата, після таких закликів державним управлінцям варто писати заяви на звільнення, оскільки залишається незрозумілим, як саме має реалізуватися цей план евакуації:

"Куди мають їхати мільйони людей? Де вони будуть працювати? За які кошти жити і як утримувати сім’ї? Де навчатимуться їхні діти? Де лікуватимуться?".

Політик нагадав, що через попередні прорахунки державу вже залишили понад 11 мільйонів українців, і зараз людей знову залишають сам на сам із кризою.

Разумков переконаний, що закликами до виїзду посадовці намагаються замаскувати власну бездіяльність та невиконання планів із децентралізації та захисту генерації. Якщо інфраструктуру не забезпечили альтернативними джерелами живлення, то нові масовані обстріли з боку Росії спровокують гуманітарну катастрофу.

"Такими заявами влада фактично визнає: до нового опалювального сезону країну належним чином не підготували", — акцентує народний депутат, перераховуючи конкретні недоліки, серед яких брак захисних споруд та когенераційних установок.

За його прогнозами, під загрозою опиняється не лише столиця, де без тепла ризикують залишитися сотні багатоповерхівок, а й інші вразливі регіони.

"Часу залишається дедалі менше, — підсумував лідер МФО "Розумна політика", вказуючи на дефіцит рішень у паливно-енергетичному секторі. — Але замість конкретних рішень і відповідей українцям пропонують рятуватися самостійно. І цим влада фактично розписалася у власній безпорадності".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Сергій Нагорняк повідомляв, що будівельники, які займаються зведенням захисних споруд для об’єктів енергетики, не мають бронювання та є випадки мобілізації їх ТЦК.