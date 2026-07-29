«Убегайте из городов!»: Дмитрий Разумков раскритиковал призывы власти к украинцам накануне тяжелой зимы

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Народный депутат Украины и лидер политического объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков выступил с жесткой критикой в адрес чиновников и представителей власти из-за их рекомендаций населению относительно подготовки к предстоящему отопительному сезону. Политик возмутился медийными советами чиновников, вместо реального укрепления энергосистемы предлагающих гражданам просто покидать большие населенные пункты. По его мнению, такие призывы свидетельствуют о полной росписи топ-чиновников в собственной несостоятельности.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Парламентарий подчеркнул, что подобные советы от официальных лиц абсолютно безответственны и оторваны от социально-экономических реалий. Он призвал авторов таких рекомендаций немедленно уйти в отставку, ведь они не способны ответить на базовые жизненные потребности граждан.
По словам депутата, после таких призывов государственным управленцам следует писать заявления на увольнение, поскольку остается непонятным, как именно должен реализоваться этот план эвакуации:
Политик напомнил, что из-за предварительных просчетов государство уже оставило более 11 миллионов украинцев, и сейчас людей снова оставляют один на один с кризисом.
Разумков убежден, что призывами к выезду чиновники пытаются замаскировать собственное бездействие и невыполнение планов децентрализации и защиты генерации. Если инфраструктуру не снабдили альтернативными источниками питания, то новые массированные обстрелы со стороны России спровоцируют гуманитарную катастрофу.
По его прогнозам, под угрозой оказывается не только столица, где без тепла рискуют остаться сотни многоэтажек, но и другие уязвимые регионы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Сергей Нагорняк сообщал, что строители, занимающиеся возведением защитных сооружений для объектов энергетики, не имеют бронирования и есть случаи мобилизации их ТЦК.