«Убегайте из городов!»: Дмитрий Разумков раскритиковал призывы власти к украинцам накануне тяжелой зимы

Народный депутат Украины и лидер политического объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков выступил с жесткой критикой в адрес чиновников и представителей власти из-за их рекомендаций населению относительно подготовки к предстоящему отопительному сезону. Политик возмутился медийными советами чиновников, вместо реального укрепления энергосистемы предлагающих гражданам просто покидать большие населенные пункты. По его мнению, такие призывы свидетельствуют о полной росписи топ-чиновников в собственной несостоятельности.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

""Убегайте из городов!" — это и есть вся "подготовка" власти к зиме?! — задается вопросом Дмитрий Разумков, реагируя на последние публичные заявления представителей вертикали власти. — От представителей власти все чаще раздаются заявления о том, что предстоящая зима будет очень сложной. И вместо того, чтобы активно готовиться к новому отопительному сезону, украинцам советуют просто уехать из городов!".

Парламентарий подчеркнул, что подобные советы от официальных лиц абсолютно безответственны и оторваны от социально-экономических реалий. Он призвал авторов таких рекомендаций немедленно уйти в отставку, ведь они не способны ответить на базовые жизненные потребности граждан.

По словам депутата, после таких призывов государственным управленцам следует писать заявления на увольнение, поскольку остается непонятным, как именно должен реализоваться этот план эвакуации:

"Куда должны ехать миллионы людей? Где они будут работать? За какие средства жить и как содержать семьи? Где будут учиться их дети? Где будут лечиться?".

Политик напомнил, что из-за предварительных просчетов государство уже оставило более 11 миллионов украинцев, и сейчас людей снова оставляют один на один с кризисом.

Разумков убежден, что призывами к выезду чиновники пытаются замаскировать собственное бездействие и невыполнение планов децентрализации и защиты генерации. Если инфраструктуру не снабдили альтернативными источниками питания, то новые массированные обстрелы со стороны России спровоцируют гуманитарную катастрофу.

"Такими заявлениями власти фактически признают: к новому отопительному сезону страну должным образом не подготовили", — акцентирует народный депутат, перечисляя конкретные недостатки, среди которых нехватка защитных сооружений и когенерационных установок.

По его прогнозам, под угрозой оказывается не только столица, где без тепла рискуют остаться сотни многоэтажек, но и другие уязвимые регионы.

"Времени остается все меньше, — подытожил лидер МФО "Умная политика", указывая на дефицит решений в топливно-энергетическом секторе. – Но вместо конкретных решений и ответов украинцам предлагают спасаться самостоятельно. И этим власть фактически расписалась в собственной беспомощности".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Сергей Нагорняк сообщал, что строители, занимающиеся возведением защитных сооружений для объектов энергетики, не имеют бронирования и есть случаи мобилизации их ТЦК.