Терехов виступив проти масового імпорту мігрантів та закликав повернути українців додому

Очільники прифронтових регіонів вимагають від керівництва держави переглянути підходи до подолання кадрового дефіциту. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що спільно з представниками Асоціації прифронтових міст та громад офіційно звернувся до Кабміну та парламенту "щодо недопущення масового, неконтрольованого залучення трудових мігрантів".

Міський голова висловив протест проти планів розв'язувати проблему браку працівників за рахунок іноземців. За його словами, він "категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів Україні пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом — через масовий імпорт дешевої робочої сили". Посадовець наголосив, що практика розвинених держав свідчить: подібна стратегія лише "консервує технологічну відсталість". На думку Терехова, залучення іноземців має відбуватися виключно за суворими квотами. Зокрема, йдеться про "утримання іноземних студентів, які вже адаптовані в Україні, та точкове залучення виключно висококваліфікованих фахівців".

Мер Харкова підкреслив, що пріоритет держави має бути однозначним: "передусім роботою мають бути забезпечені громадяни України". Він нагадав про колосальний внутрішній потенціал, який складається з мільйонів біженців за кордоном, внутрішньо переміщених осіб та "сотень тисяч ветеранів, які вже зараз і особливо після досягнення справедливого довготривалого миру потребуватимуть нормальних робочих місць". Політик обурився відсутністю системного аналізу вітчизняного ринку праці перед винесенням таких ініціатив на загал.

Терехов закликав запровадити докорінно нову державну стратегію, яка базуватиметься на масштабному перенавчанні, програмах для молоді, підтримці працівників віком 50+ та створенні умов для повернення вимушених емігрантів через залучення передових виробництв у регіони. Він акцентував, що на тлі коливань українців за кордоном щодо повернення, кроки влади не повинні стати для них руйнівним меседжем про те, що "на ваше місце вже шукають інших".

